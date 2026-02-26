Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ μετά τη σύνδεσή του με τον Επστάιν
Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ μετά τη σύνδεσή του με τον Επστάιν

Τα αρχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφεραν πως ο Μπόργκε Μπρέντε διατηρούσε σχέσεις με τον Αμερικανό χρηματιστή 

Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ μετά τη σύνδεσή του με τον Επστάιν
Ο διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Μπόργκε Μπρέντε, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που ανέφεραν ότι είχε σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, οι συμπρόεδροι του Φόρουμ, Αντρέ Χόφμαν και Λάρι Φινκ, γνωστοποίησαν ότι ο Αλοΐς Τσβίνγκι θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινού επικεφαλής και προέδρου.



«Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιβλέψει τη διαδικασία μετάβασης της ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου για τη δρομολόγηση κατάλληλης διαδικασίας επιλογής μόνιμου διαδόχου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τον Μπρέντε. Ο Νορβηγός αξιωματούχος είχε δηλώσει τότε ότι ήταν «εντελώς ανενημέρωτος για το παρελθόν και τις εγκληματικές δραστηριότητες» του Τζέφρι Επστάιν.

Στη δήλωσή του την Πέμπτη, ο Μπρέντε ανέφερε: «Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να αποχωρήσω από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ», χωρίς να κάνει αναφορά στον Επστάιν.

