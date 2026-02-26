Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Άνοιξε τρύπα σε δρόμο στη Νεμπράσκα και «κατάπιε» δύο αυτοκίνητα, δείτε βίντεο
Οι οδηγοί των αυτοκινήτων κατάφεραν να απεγκλωβιστούν με τη βοήθεια περαστικών, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/2) σε δρόμο στην Ομάχα της Νεμπράσκα, όταν ξαφνικά άνοιξε μία τρύπα και «κατάπιε» δύο αυτοκίνητα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του associated press, ένα κόκκινο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό περιμένουν σε φανάρι του δρόμου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το οδόστρωμα υποχωρεί και τα δύο οχήματα βυθίζονται στο έδαφος.
Οι οδηγοί των αυτοκινήτων κατάφεραν να απεγκλωβιστούν με τη βοήθεια περαστικών, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης του οδοστρώματος, ενώ το σημείο αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.
