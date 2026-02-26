Η Κούβα καταγγέλλει απόπειρα «διείσδυσης» ομάδας ενόπλων που επέβαινε σε ταχύπλοο από τις ΗΠΑ
Η δήλωση έρχεται λίγες ώρες μετά τους θανάτους τεσσάρων επιβαινόντων σε ταχύπλοο κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με την κουβανική ακτοφυλακή
Η κυβέρνηση της Κούβας κατήγγειλε χθες Τετάρτη απόπειρα «διείσδυσης» στη χώρα ομάδας ενόπλων με «τρομοκρατικούς σκοπούς» διά θαλάσσης από τις ΗΠΑ, μερικές ώρες μετά τους θανάτους τεσσάρων επιβαινόντων σε ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με την κουβανική ακτοφυλακή στα χωρικά ύδατα της νήσου.
«Αποδείχθηκε ότι το ταχύπλοο που εξουδετερώθηκε, εγγεγραμμένο στο νηογνώμονα της Φλόριντας με αριθμό FL7726SH, μετέφερε δέκα ενόπλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές δηλώσεις των κρατουμένων, είχαν πρόθεση να προχωρήσουν σε διείσδυση με τρομοκρατικούς σκοπούς», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας σε ανακοίνωσή του.
«Κατασχέθηκαν τουφέκια, πιστόλια, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί (κοκτέιλ Μολότοφ), αλεξίσφαιρα γιλέκα, διόπτρες και στολές παραλλαγής», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
