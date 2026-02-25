Τέσσερις νεκροί και επτά τραυματίες σε επεισόδιο μεταξύ του λιμενικού της Κούβας και ταχύπλοου προερχόμενου από τη Φλόριντα

🚨#SOSCuba ¡La dictadura en #Cuba acaba de atacar un buque de la Florida y ha asesinado a las personas abordo!



The dictatorship in #Cuba has just attacked a boat from Florida & murdered those on board.



Ένα ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα μπήκε στα χωρικά ύδατα της Κούβας και άνοιξε πυρ, με το κουβανικό λιμενικό να ανταπαντά, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα, ανακοίνωσε η Αβάνα.Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας, τέσσερις από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε αυτήν την «αψιμαχία».«Μετά την αψιμαχία (…) από την πλευρά των ξένων τέσσερις από τους επιτιθέμενους σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν, οι οποίοι (…) έλαβαν ιατρική βοήθεια», ανέφερε η ανακοίνωση.Στο συμβάν αυτό, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ της Κούβας και των ΗΠΑ, τραυματίστηκε επίσης και ο κυβερνήτης του κουβανικού σκάφους του λιμενικού.Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντας Τζέμς Αθμάιερ ανακοίνωσε απόψε, μέσω της πλατφόρμας Χ, ότι ξεκινά δικαστική έρευνα για τον θάνατο τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν σε ένα ταχύπλοο, νηολογίου Φλόριντας, τα οποία σκοτώθηκαν από το κουβανικό λιμενικό.«Η κουβανική κυβέρνηση δεν είναι άξια εμπιστοσύνης και θα κάνουμε ό,τι είναι στις δυνατότητές μας ώστε αυτοί οι κομμουνιστές να απαντήσουν για τις πράξεις τους», έγραψε στην ανάρτησή του, τονίζοντας ότι ζήτησε από το γραφείο του να ερευνήσει τα γεγονότα.