Μίλα Αντόνοβα: Η Ρωσίδα πρώην ερωμένη του Μπιλ Γκέιτς που τον συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Ο Γκέιτς παραδέχθηκε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις σε συνάντησή του με προσωπικό του Gates Foundation, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι δεν διέπραξε ποτέ «τίποτα παράνομο»
Η σχέση του Μπιλ Γκέιτς με τη Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ Μίλα Αντόνοβα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τη δημόσια παραδοχή του ίδιου για εξωσυζυγικούς δεσμούς κατά τη διάρκεια του γάμου του. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω της εμπλοκής του Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος είχε παράσχει οικονομική στήριξη στην Αντόνοβα, εντείνοντας τα ερωτήματα γύρω από το πλέγμα προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων που περιέβαλλε τον παιδόφιλο χρηματιστή.
Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft προχώρησε σε μία αιφνιδιαστική παραδοχή κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής του με εργαζομένους του Gates Foundation, επιχειρώντας - σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal - να αποστασιοποιηθεί από τη φιλία του με τον Επστάιν, την οποία η πρώην σύζυγός του Μελίντα Γκέιτς έχει σε μεγάλο βαθμό συνδέσει με τη διάλυση του γάμου τους.
«Είχα εξωσυζυγικές σχέσεις, μία με μία Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ και μία με μία Ρωσίδα πυρηνική φυσικό», φέρεται να δήλωσε ο Γκέιτς στην εν λόγω συνάντηση, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν έκανε (ούτε είδε) τίποτα «παράνομο» σχετικά με τη δράση του - αποβιώσαντα πλέον - Επστάιν.
Οι φήμες για τη σχέση του Γκέιτς με τη Μίλα Αντόνοβα είχαν κυκλοφορήσει ήδη από τις αποκαλύψεις για τις επαφές της με τον Επστάιν, οι οποίες περιλαμβάνονταν σε έγγραφα της υπόθεσης.
Ο Γκέιτς ήταν 53 ετών όταν φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με την Αντόνοβα, τότε περίπου 20 ετών, σε εθνική διοργάνωση μπριτζ στην Ουάσιγκτον. Η ίδια είχε δηλώσει χαμογελώντας σε ομιλία της στη Νέα Υόρκη ότι «δεν τον νίκησα, αλλά προσπάθησα να τον κλοτσήσω με το πόδι μου», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επί χρόνια επιδίωκε να τον γνωρίσει από κοντά. Δεν έχει γίνει γνωστό ούτε πότε ξεκίνησε ούτε πόσο διήρκεσε η σχέση τους.
Το 2013, ένας στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Γκέιτς, ο Μπόρις Νικόλιτς, τη σύστησε στον Επστάιν, ο οποίος είχε ήδη καταδικαστεί για αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Η Αντόνοβα αναζητούσε χρηματοδότηση για να δημιουργήσει τη δική της διαδικτυακή σχολή εκμάθησης μπριτζ.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια στην Wall Street Journal το 2023, ο Επστάιν κάλυψε τα δίδακτρα για τη συμμετοχή της σε πρόγραμμα εκμάθησης προγραμματισμού. «Συμφώνησε να πληρώσει και πλήρωσε απευθείας στη σχολή. Δεν υπήρξε καμία ανταλλαγή. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Όταν τον ρώτησα, είπε ότι ήταν πλούσιος και ήθελε να βοηθά ανθρώπους όταν μπορούσε», είχε αναφέρει, προσθέτοντας ότι τότε δεν γνώριζε το εγκληματικό του παρελθόν. «Δεν είχα ιδέα ότι ήταν εγκληματίας ή ότι είχε κάποιον απώτερο σκοπό. Αηδιάζω με τον Επστάιν και όσα έκανε».
Παρά τους ισχυρισμούς του Επστάιν περί ανιδιοτέλειας, οι εξελίξεις δείχνουν ότι τα κίνητρά του ενδέχεται να ήταν πολύ πιο σκοτεινά. Εκπρόσωπος του Γκέιτς είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Τζέφρι Επστάιν «επιχείρησε ανεπιτυχώς να αξιοποιήσει μια παλαιότερη σχέση προκειμένου να απειλήσει τον κ. Γκέιτς», απορρίπτοντας ότι υπήρξε οποιαδήποτε οικονομική υποχώρηση από την πλευρά του δισεκατομμυριούχου.
Σε email του Ιουλίου 2017, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Επστάιν ισχυριζόταν ότι είχε στείλει χρήματα στην Αντόνοβα όταν εκείνη αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, κατηγορώντας τον Γκέιτς ως «τσιγκούνη» για τον τρόπο που φερόταν στην πρώην σύντροφό του.
Σε μήνυμα προς τον Νίκολιτς, έγραφε μεταξύ άλλων: «Ο φίλος σου ο Μπιλ είναι τρελός. Η πρώην κοπέλα του δεν μπορεί να πληρώσει κλιματιστικό, δεν μπορεί να ταξιδέψει για μπριτζ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι τόσο τσιγκούνης που η πρώην του μένει στον καναπέ φίλων».
Η σχέση με τη Μίλα Αντόνοβα και οι διασυνδέσεις με τον Επστάιν
Οι απειλές και τα email του 2017
Ο Νίκολιτς δήλωσε επίσης το 2023 ότι μετανιώνει για τη γνωριμία του με τον Επστάιν: «Μετανιώνω βαθιά που τον γνώρισα. Τα εγκλήματά του ήταν αποτρόπαια. Δεν είδα ποτέ κάτι που να υποδηλώνει την παράνομη συμπεριφορά του. Η σκέψη μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους».
Η Μελίντα Γκέιτς, συνιδρύτρια του ομώνυμου Ιδρύματος και μητέρα των τριών ενήλικων παιδιών τους δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την πρόσφατη παραδοχή του πρώην συζύγου της. Ωστόσο, σε παλαιότερη συνέντευξή της στο NPR είχε παραδεχθεί πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη κάθε φορά που έρχονταν στο φως νέες αποκαλύψεις.
«Για μένα είναι προσωπικά δύσκολο κάθε φορά που προκύπτουν αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί επαναφέρουν μνήμες από πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές στον γάμο μου», είχε δηλώσει, προσθέτοντας: «Όποια ερωτήματα απομένουν, είναι για εκείνους τους ανθρώπους και για τον πρώην σύζυγό μου. Εκείνοι πρέπει να απαντήσουν, όχι εγώ».
Ο ίδιος ο Γκέιτς έχει επανειλημμένα εκφράσει μεταμέλεια για τη σχέση του με τον Επστάιν, επιμένοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητές του. «Για να είμαι σαφής, δεν πέρασα ποτέ χρόνο ούτε με τα θύματά του ούτε με τις γυναίκες γύρω του» φέρεται να τόνισε στη συνάντηση της Τρίτης.
Με πληροφορίες από New York Post
Η στάση της Μελίντα Γκέιτς
