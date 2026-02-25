WSJ: Ο Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη σε υπαλλήλους του για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν και παραδέχτηκε ότι είχε δεσμό με δύο Ρωσίδες

Οι γυναίκες αυτές δεν περιλαμβάνονται στα θύματα του Επστάιν, τόνισε ο ιδρυτής της Microsoft στη συνάντηση που είχε με προσωπικό του ιδρύματός του - «Ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του» αναφέρει η επίσημη δήλωση που απαντά στο δημοσίευμα