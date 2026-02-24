Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Ελληνίδα στο Μεξικό περιγράφει την κατάσταση μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»: «Ηταν η πρώτη φορά που ένιωσα φόβο»
Ελληνίδα στο Μεξικό περιγράφει την κατάσταση μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»: «Ηταν η πρώτη φορά που ένιωσα φόβο»
H εξόντωση του «Ελ Μέντσο» σε στρατιωτική επιχείρηση στο Χαλίσκο προκάλεσε άμεση και βίαιη αντίδραση από ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το καρτέλ - Σε πολλές πόλεος ξέσπασαν επεισόδια με αποκλεισμούς δρόμων και πυρπολήσεις οχημάτων και καταστημάτων
Παγκόσμια αναστάτωση έχει προκαλέσει το λουτρό αίματος στο Μεξικό που ξέσπασε μετά την εξόντωση του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στην πολιτεία του Χαλίσκο.
Ο ηγέτης του ισχυρού Καρτέλ «Νέα Γενιά Χαλίσκο», μιας από τις πλέον βίαιες εγκληματικές οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής, βρισκόταν επί χρόνια στο στόχαστρο των Αρχών και ήταν επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ για 15 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα, αμέσως μετά την επιχείρηση σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ένοπλες ομάδες προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων, πυρπολήσεις οχημάτων και επιθέσεις σε εμπορικούς στόχους, επιχειρώντας να επιδείξουν ισχύ και να δημιουργήσουν κλίμα φόβου.
«Από το πρωί της Κυριακής όλα έδειχναν φυσιολογικά. Ωστόσο, γύρω στις 10 άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από φίλους και συνεργάτες που με προειδοποιούσαν να μην βγω από το σπίτι, καθώς σημειώνονταν επεισόδια», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε πως δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το τι είχε συμβεί, πέρα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τον εντοπισμό υψηλόβαθμων στελεχών εγκληματικών οργανώσεων.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgmy3yxz3zfd)
Όπως σημείωσε «λίγη ώρα αργότερα, τα τοπικά δίκτυα μετέδιδαν εικόνες από φλεγόμενα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της πόλης. Αναφορές έκαναν λόγο για εμπρησμούς σε πρατήρια καυσίμων και επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ».
«Περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα), ο κυβερνήτης της πολιτείας του Χαλίσκο απηύθυνε επίσημη σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας», είπε σε άλλο σημείο, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι υπήρχε μεγάλη παραπληροφόρηση και σύγχυση ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Μόλις βγήκε η ανακοίνωση, κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας και κλειδώθηκαν οι είσοδοι των κτιρίων. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πραγματικό φόβο εδώ», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.
Όπως επισημαίνει, παρά το γεγονός ότι τα καρτέλ αποτελούν διαχρονικό φαινόμενο στο Μεξικό, η προσωπική της εμπειρία στη Γουαδαλαχάρα μέχρι σήμερα ήταν αίσθημα ασφάλειας. «Δεν είχα νιώσει ποτέ φόβο. Ήταν η πρώτη μου επαφή με κάτι τόσο άμεσο και αυτό με σόκαρε», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Και κατέληξε: «Τη Δευτέρα καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης. Το πρωί επικρατούσε ησυχία, αν και τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις, οι επιχειρήσεις αναμένεται να επαναλειτουργήσουν σταδιακά, ενώ τα σχολεία προγραμματίζεται να ανοίξουν από την Τετάρτη».
Ο ηγέτης του ισχυρού Καρτέλ «Νέα Γενιά Χαλίσκο», μιας από τις πλέον βίαιες εγκληματικές οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής, βρισκόταν επί χρόνια στο στόχαστρο των Αρχών και ήταν επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ για 15 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα, αμέσως μετά την επιχείρηση σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ένοπλες ομάδες προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων, πυρπολήσεις οχημάτων και επιθέσεις σε εμπορικούς στόχους, επιχειρώντας να επιδείξουν ισχύ και να δημιουργήσουν κλίμα φόβου.
«Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα φόβο»Η Κωνσταντίνα Μπούλη, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται τα τελευταία δύο χρόνια στην Γουαδαλαχάρα περιέγραψε στην ΕΡΤ το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο».
«Από το πρωί της Κυριακής όλα έδειχναν φυσιολογικά. Ωστόσο, γύρω στις 10 άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από φίλους και συνεργάτες που με προειδοποιούσαν να μην βγω από το σπίτι, καθώς σημειώνονταν επεισόδια», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε πως δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το τι είχε συμβεί, πέρα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τον εντοπισμό υψηλόβαθμων στελεχών εγκληματικών οργανώσεων.
Όπως σημείωσε «λίγη ώρα αργότερα, τα τοπικά δίκτυα μετέδιδαν εικόνες από φλεγόμενα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της πόλης. Αναφορές έκαναν λόγο για εμπρησμούς σε πρατήρια καυσίμων και επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ».
«Περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα), ο κυβερνήτης της πολιτείας του Χαλίσκο απηύθυνε επίσημη σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας», είπε σε άλλο σημείο, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι υπήρχε μεγάλη παραπληροφόρηση και σύγχυση ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Μόλις βγήκε η ανακοίνωση, κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας και κλειδώθηκαν οι είσοδοι των κτιρίων. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πραγματικό φόβο εδώ», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.
Όπως επισημαίνει, παρά το γεγονός ότι τα καρτέλ αποτελούν διαχρονικό φαινόμενο στο Μεξικό, η προσωπική της εμπειρία στη Γουαδαλαχάρα μέχρι σήμερα ήταν αίσθημα ασφάλειας. «Δεν είχα νιώσει ποτέ φόβο. Ήταν η πρώτη μου επαφή με κάτι τόσο άμεσο και αυτό με σόκαρε», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Και κατέληξε: «Τη Δευτέρα καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης. Το πρωί επικρατούσε ησυχία, αν και τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις, οι επιχειρήσεις αναμένεται να επαναλειτουργήσουν σταδιακά, ενώ τα σχολεία προγραμματίζεται να ανοίξουν από την Τετάρτη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα