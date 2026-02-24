Λουτρό αίματος στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»: Στρατός στους δρόμους και μαζικές εκδόσεις ναρκεμπόρων στις ΗΠΑ
Ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις στο Μεξικό για την αντιμετώπιση των ταραχών, μαζικές εκδόσεις μελών καρτέλ στις ΗΠΑ - Ανησυχία ενόψει Μουντιάλ - «Η κατάσταση εξομαλύνεται», λέει η πρόεδρος του Μεξικού
Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει συνολικά 10.000 στρατιώτες στην περιοχή, ενώ παράλληλα εντείνει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, παραδίδοντας δεκάδες φερόμενα μέλη καρτέλ στην αμερικανική Δικαιοσύνη, εν μέσω ανησυχίας για τον τουρισμό και το Μουντιάλ 2026.
Η επιχείρηση και ο θάνατος του «Ελ Μέντσο»Ο 59χρονος Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, ο πλέον καταζητούμενος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας και επικεφαλής του CJNG, εντοπίστηκε στην πολιτεία Χαλίσκο έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για συνάντησή του με ερωτική σύντροφο.
Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τον μεξικανικό στρατό με τη συνδρομή της Εθνοφρουράς και της Πολεμικής Αεροπορίας.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τους σωματοφύλακές του. Ο «Ελ Μέντσο» τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε κατά τη μεταφορά του από την Ταπάλπα στην Πόλη του Μεξικού. Τουλάχιστον έξι άνδρες της προσωπικής του φρουράς σκοτώθηκαν, ενώ τρεις στρατιωτικοί τραυματίστηκαν.
Το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι «συμπληρωματικές πληροφορίες» από τις ΗΠΑ συνέβαλαν στον εντοπισμό του, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν συμμετείχαν αμερικανικές δυνάμεις στην επιχείρηση.
Κύμα βίας σε 20 πολιτείεςΗ είδηση του θανάτου του ηγέτη του CJNG προκάλεσε άμεση και εκτεταμένη αντίδραση του καρτέλ. Σε πολλές πόλεις, μέλη της οργάνωσης απέκλεισαν δρόμους ρίχνοντας καρφιά και μεταλλικά αντικείμενα στην άσφαλτο, κατέλαβαν λεωφορεία και τα πυρπόλησαν, ενώ έβαλαν φωτιά σε τράπεζες και επιχειρήσεις.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αποστολή επιπλέον 2.500 στρατιωτών στη δυτική χώρα, ανεβάζοντας σε περίπου 10.000 τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί από την Κυριακή στο Χαλίσκο.
Τουρισμός, πτήσεις και διεθνείς προειδοποιήσειςΗ ένταση επηρέασε και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως το Πουέρτο Βαγιάρτα και η Γκουαδαλαχάρα. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή καταλύματα σε ορισμένες περιοχές, ενώ ενεργοποίησε 24ωρη γραμμή υποστήριξης.
Αρκετές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν προσωρινά πτήσεις προς Πουέρτο Βαγιάρτα και Γκουαδαλαχάρα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν ταξιδιώτες.
Η κρίση έρχεται λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, που θα συνδιοργανώσουν Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς, με τη Γκουαδαλαχάρα να έχει οριστεί ως μία από τις πόλεις διεξαγωγής αγώνων.
Μαζικές εκδόσεις καρτέλ στις ΗΠΑΠαράλληλα με την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στο εσωτερικό, η μεξικανική κυβέρνηση έχει μεταφέρει σχεδόν 100 φερόμενα μέλη καρτέλ στις ΗΠΑ για να δικαστούν. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, συνολικά 92 ύποπτοι παραδόθηκαν σε τρεις φάσεις από τον Φεβρουάριο.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο αδελφός του «Ελ Μέντσο», Αντόνιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Τόνι Μοντάνα», ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης. Στις ΗΠΑ έχουν επίσης μεταφερθεί στελέχη του καρτέλ Σιναλόα, όπως ο Πέδρο Ινσούνσα Νοριέγα και ο γιος του, που φέρονται να διαχειρίζονταν εκτεταμένο δίκτυο παραγωγής και διακίνησης φαιντανύλης.
Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι αποφασισμένη «να καταστρέψει τα καρτέλ και τις διασυνοριακές εγκληματικές οργανώσεις», ενώ ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ομοσπονδιακών Σερίφηδων Γκαντιασές Σεράλτα υπογράμμισε ότι «η δικαιοσύνη δεν σταματά στα σύνορα».
