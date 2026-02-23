Ουκρανικό χτύπημα με drones σε μονάδα πετρελαίου στο Ταταρστάν που τροφοδοτεί Ουγγαρία και Σλοβακία: Δείτε βίντεο

Είναι απρόκλητη εχθρική ενέργεια λέει ο Όρμπαν, ενώ Ουγγαρία και Σλοβακία έχουν κατηγορήσει το Κίεβο ότι προσπαθεί να μπλοκάρει την ροή του πετρελαίου προς τα διυλιστήριά τους





Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στον σταθμό που βρίσκεται στο Ταταρστάν, σε απόσταση άνω των 1.200 χιλιομέτρων από τα ουκρανορωσικά σύνορα, διευκρίνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας SBU, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για την ζημιά που προκλήθηκε στον αγωγό.







The scale of the fire at the "Kaleikino" oil pumping station in Tatarstan after the nighttime attack. The station continues to burn. pic.twitter.com/6buUnEfMzf — WarTranslated (@wartranslated) February 23, 2026

Οξύνεται η ένταση με Ουγγαρία και Σλοβακία Η επίθεση απειλεί να οξύνει την ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία από την μία πλευρά και την Ουγγαρία και την Σλοβακία από την άλλη, οι οποίες έχουν κατηγορήσει το Κίεβο ότι προσπαθεί να μπλοκάρει την ροή του πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba προς τα διυλιστήριά τους.



Σημειώνεται ότι η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία έχει διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν ρωσικό drone, σύμφωνα με το Κίεβο, έπληξε εγκαταστάσεις του αγωγού στην δυτική Ουκρανία.



The "Kaleikino" oil pumping station in 🇷🇺 Tatarstan, one of the main stations for the "Druzhba" oil pipeline, was hit at night. 🔥🔥🔥



First and foremost, it was responsible for critical pressure and the uninterrupted pumping of raw materials.



Eat shit @PM_ViktorOrban 👏 pic.twitter.com/DdhlPm0bjG — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) February 23, 2026 Κλείσιμο

Παρά τον πόλεμο με την



Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν απειλήσει να διακόψουν την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία αν δεν επαναληφθεί η ροή του πετρελαίου.



70% των εισαγωγών το ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα από την Ουγγαρία και την Σλοβακία αντιστοιχεί στο 70% των ουκρανικών εισαγωγών και είναι εξαιρετικά σημαντικό για την χώρα, το ήμισυ των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.



Η Ουγγαρία έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο τόσο στο 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας όσο και στο ευρωπαϊκό δάνειο προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.



«Απρόκλητη εχθρική ενέργεια» Σε επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν δηλώνει ότι η διακοπή λειτουργίας του Druzhba αποτελεί «απρόκλητη εχθρική ενέργεια που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας». Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από την Ρωσία.



Ομως, ο πετρελαιαγωγός Droujba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.



Η Ουγγαρία συνεχίζει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού, ο οποίος έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.