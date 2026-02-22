Σε δίλημμα ο Τραμπ για την διαδοχή του: Τζέι Ντι Βανς ή Μάρκο Ρούμπιο;

Οι διαφορετικές αρμοδιότητες του Βανς και του Ρούμπιο

Ο διπλωμάτης Ρούμπιο και ο πυγμάχος Βανς

🚨‼️⚡️President Trump sent Marco Rubio into fits of laughter with a joke about being fired because his Munich speech was so brilliant.



He said, "You were amazing in Munich. In fact, your performance was so incredible that I almost fired you. Because they were saying, 'Why can't… pic.twitter.com/UXeSi81hGG — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) February 19, 2026

Σύμβουλοι του προέδρου υπογραμμίζουν πως ο Τραμπ δεν πρόκειται να επιλέξει ξεκάθαρα κάποιον διάδοχο, επειδή θέλει η ομάδα του να επικεντρωθεί στις τρέχουσες αρμοδιότητές της και δεν θέλει να δώσει την εντύπωση ότι χάνει την εξουσία.Ο Βανς φέρεται να έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με τον Ρούμπιο. Οιπου έχει ο καθένας αναδεικνύουν τον Ρούμπιο πολύ περισσότερο από ότι τον Βανς.Οιπου έχει Ρούμπιο, ως υπουργός Εξωτερικών και ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, τον τοποθετούν στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων και του Λευκού Οίκου. Και ο Τραμπ παρακολουθεί προσεκτικά ποιος βρίσκεται στο επίκεντρο.Από την άλλη, ο Βανς, ως αντιπρόεδρος. Και αυτό ακριβώς αποτελεί πρόβλημα για τον Ρούμπιο ενόψει της συνεργασίας με τον Βανς για τις εκλογές του 2028, καθώς δεν θα είναι εύκολο να αφήσει τον διπλό του ρόλο και να αναλάβει χρέη αντιπροέδρου.Φυσικά, ο Τραμπ το γνωρίζει αυτό και, όπως αναφέρουν οι σύμβουλοι του, ένας από τους λόγους που αναδεικνύει διαρκώς τον Ρούμπιο είναι για να τον πείσει να συνεργαστεί με τον Βανς στις εκλογές.Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης του Συμβουλίου Ειρήνης την Πέμπτη (19/2), ο Τραμπ δήλωσε «ο Μάρκο, πραγματικά τα πήγε πολύ καλά πριν από δύο ημέρες στο Μόναχο. Τόσο καλά, που σχεδόν τον απέλυσα, επειδή έλεγαν: "" Το κάνω, αλλά με διαφορετικό τρόπο».«Αλλά Μάρκο μην τα πας καλύτερα από ό,τι τα πήγες, σε παρακαλώ.», αστειεύτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.Στη συνάντηση, ο Τραμπ περιέγραψε τον, ενώ τον«Γίνεται λίγο σκληρός μερικές φορές.», τόνισε ο Τραμπ για τον Βανς.«Μετά έχουμε το αντίθετο άκρο», είπε ο Τραμπ για τον Ρούμπιο. «».Το επόμενο διάστημα ο Βανς αναμένεται να έρθει περισσότερο στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν. Είναι πρόεδρος οικονομικών της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων και σχεδιάζει να περιοδεύσει σε όλη τη χώρα για να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής τον Νοέμβριο.Μιλώντας στο Fox News την Τρίτη (17/2) ο Βανς σημείωσε ότι «. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης θέλουν να δημιουργήσουν αυτή τη σύγκρουση,», τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.