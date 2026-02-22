Σε δίλημμα ο Τραμπ για την διαδοχή του: Τζέι Ντι Βανς ή Μάρκο Ρούμπιο;
Οι διαρκείς έπαινοι του Τραμπ για την δουλειά και τη δημοσιότητα του Ρούμπιο - Το προβάδισμα και ο κρίσιμος ρόλος του Βανς στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές - Οι διαφορετικές αρμοδιότητες των δύο ισχυρών ανδρών
Το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ταλανίζεται για το ζήτημα της διαδοχής του στις εκλογές του 2028 και βρίσκεται σε δίλημμα μεταξύ του αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, και του υπουργού Εξωτερικών και συμβούλου εθνικής ασφάλειας, Μάρκο Ρούμπιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ρωτάει αρκετά συχνά την άποψη των συμβούλων του σχετικά με το ποιος από τους δύο άνδρες αποτελεί τον ιδανικό υποψήφιο για να τον διαδεχθει στον προεδρικό θώκο σε δύο περίπου χρόνια από τώρα.
Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν ο Τραμπ ενδιαφέρεται για την επόμενη ημέρα και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν καλύτεροι υποψήφιοι να συνεχίσουν το έργο του από τον Ρούμπιο και τον Βανς.
Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό δεν είναι λίγες οι φορές που ο Τραμπ έχει επαινέσει τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά τα πεπραγμένα του Ρούμπιο, ως υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφάλειας.
«Οι Βανς και Ρούμπιο αποτελούν το ιδανικό δίδυμο για τον πρόεδρο για το 2028 και για να είμαστε σαφείς, ο Βανς είναι ο πρώτος», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ.
Ο Βανς έχει πολιτικούς συμβούλους οι οποίοι, αν τελικά υποβάλει υποψηφιότητα, όπως αναμένεται, θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της προεκλογικής εκστρατείας του 2028.
Ο Ρούμπιο δεν διαθέτει κάτι ανάλογο, ενώ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχει πρόβλημα με τον Βανς ως υποψήφιο. «Αν ο Τζέι Ντι Βανς υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία, θα είναι ο υποψήφιος μας και θα είμαι ένας από τους πρώτους που θα τον υποστηρίξουν», είχε δηλώσει ο Ρούμπιο στο Vanity Fair πριν από ένα χρόνο.
Η στάση του Ρούμπιο δεν φαίνεται να έχει αλλάξει, πράγμα το οποίο έχει επικοινώνησει ο ίδιος στον Βανς.
Οι δύο άνδρες είναι στενοί φίλοι και υπηρέτησαν μαζί στη Γερουσία, όπως και οι επικεφαλής του προσωπικού τους, οι οποίοι είναι, επίσης, φίλοι.
Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πέρυσι ότι «πιθανότατα» ο Βανς είναι ο διάδοχός του, επειδή, «για να είμαστε δίκαιοι, είναι ο αντιπρόεδρος» και φαίνεται να προτιμά ο Ρούμπιο να συνεργαστεί μαζί του στις εκλογές.
Axios: With his final midterm elections approaching, Trump is focused on his legacy and believes there are no better standard-bearers than Vance and Rubio. pic.twitter.com/fMw6GkQ2xk— News Now (@NewsNowUS) February 22, 2026
Σύμβουλοι του προέδρου υπογραμμίζουν πως ο Τραμπ δεν πρόκειται να επιλέξει ξεκάθαρα κάποιον διάδοχο, επειδή θέλει η ομάδα του να επικεντρωθεί στις τρέχουσες αρμοδιότητές της και δεν θέλει να δώσει την εντύπωση ότι χάνει την εξουσία.
Οι διαφορετικές αρμοδιότητες του Βανς και του ΡούμπιοΟ Βανς φέρεται να έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με τον Ρούμπιο. Οι αρμοδιότητές που έχει ο καθένας αναδεικνύουν τον Ρούμπιο πολύ περισσότερο από ότι τον Βανς.
