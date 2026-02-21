Πέθανε το δύο ετών αγοράκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στη Νάπολη
ΚΟΣΜΟΣ
Νάπολη Μεταμοσχεύσεις καρδιάς

Πέθανε το δύο ετών αγοράκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στη Νάπολη

Το ιατρικό λάθος αποκαλύφθηκε χάρη σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, μετά την δημοσίευση των οποίων το νοσοκομείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί τις ευθύνες του

Πέθανε το δύο ετών αγοράκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στη Νάπολη
75 ΣΧΟΛΙΑ
Το δύο ετών αγοράκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης πέθανε σήμερα τα χαράματα.

Οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών, με στόχο να μπορέσει να αντικατασταθεί το προβληματικό μόσχευμα απέτυχαν εξαιτίας της ακραίας κατάστασης όλων των ζωτικών του οργάνων παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μήνες το άτυχο αγοράκι είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, κατά την οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εισαγγελικής έρευνας, έγινε ένα τραγικό λάθος: η προς μεταμόσχευση καρδιά, μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι την Νάπολη σε κουτί με ξηρό πάγο. Όταν η ιατρική ομάδα έφτασε στο χειρουργείο, το μόσχευμα ήταν «ένα κομμάτι πάγου». Οι γιατροί, όμως, αποφάσισαν να μην ακυρώσουν την μεταμόσχευση, διότι στο μεταξύ είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του μικρού ασθενή.

Το ιατρικό λάθος αποκαλύφθηκε χάρη σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, μετά την δημοσίευση των οποίων το νοσοκομείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί τις ευθύνες του.
75 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης