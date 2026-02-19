«Τι κάνουμε τώρα, τον κοιτάμε απλώς να σβήνει;»: Συγκλονίζει η μητέρα του 2χρονου που έλαβε κατεστραμμένο μόσχευμα καρδιάς στην Ιταλία

Η Πατρίτσια Μερκολίνο, μητέρα του μικρού, εξηγεί πώς την ενημέρωσαν οι γιατροί για την αδυναμία νέας μεταμόσχευσης - «Ήξερα ότι η κατάσταση ήταν περίπλοκη, αλλά είναι διαφορετικό όταν ακούς το «όχι»» είπε μεταξύ άλλων