Ιταλία: Δεν μπορεί να γίνει δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς στον δίχρονο Ντομένικο

Επιτροπή ειδικών στο νοσοκομείο Monaldi έκρινε ότι η κλινική εικόνα του παιδιού «δεν είναι συμβατή» με νέο χειρουργείο – Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για το κατεστραμμένο μόσχευμα της πρώτης επέμβασης