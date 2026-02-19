Ιταλία: Δεν μπορεί να γίνει δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς στον δίχρονο Ντομένικο
Ιταλία: Δεν μπορεί να γίνει δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς στον δίχρονο Ντομένικο
Επιτροπή ειδικών στο νοσοκομείο Monaldi έκρινε ότι η κλινική εικόνα του παιδιού «δεν είναι συμβατή» με νέο χειρουργείο – Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για το κατεστραμμένο μόσχευμα της πρώτης επέμβασης
Ο δίχρονος Domenico, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Monaldi της Νάπολης, δεν κρίνεται πλέον κατάλληλος για δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς, σύμφωνα με απόφαση επιτροπής ειδικών που συνεδρίασε την Τετάρτη. Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά τερματίζει τις ελπίδες για νέα μεταμόσχευση, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη δημόσια αντίδραση στην Ιταλία.
Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο, ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα μεγαλύτερα κέντρα παιδιατρικής μεταμόσχευσης καρδιάς στη χώρα εξέτασε τα τελευταία αποτελέσματα των εξετάσεων και κατέληξε ότι η κλινική εικόνα του παιδιού «δεν είναι συμβατή με νέα μεταμόσχευση», αναφέρει το Reuters. Το παιδί παραμένει σε μηχανική υποστήριξη ζωής σχεδόν δύο μήνες, ενώ οι θεράποντες γιατροί έχουν προειδοποιήσει ότι η παρατεταμένη χρήση του συστήματος μπορεί να έχει επιβαρύνει πνεύμονες, ήπαρ και νεφρούς.
