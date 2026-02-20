Ξεκινά παρηγορητική αγωγή για τον δίχρονο με την κατεστραμμένη καρδιά στη Νάπολη: Στόχος να ανακουφιστεί το παιδί από τον πόνο
Η μητέρα δηλώνει «δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες», ενώ διευρύνεται η έρευνα για τις συνθήκες μεταφοράς του μοσχεύματος από το Μπολτσάνο - Στο στόχαστρο έξι άτομα
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης ο δίχρονος Ντομένικο, ο οποίος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς που αποδείχθηκε κατεστραμμένη. Οι γιατροί ξεκινούν παρηγορητική αγωγή, διατηρώντας τον διασωληνωμένο και σε μηχάνημα Εξωσωματικής Οξυγόνωσης (ECMO), ενώ η δικαστική έρευνα για την υπόθεση επεκτείνεται.
Όπως έγινε γνωστό από το νοσοκομείο, «δεν θα αποσυνδεθεί από το ECMO, διότι ένα δευτερόλεπτο μετά υπάρχει κίνδυνος θανάτου». Ωστόσο, θα διακοπούν άλλες μη αναγκαίες θεραπείες, στο πλαίσιο ενός νέου θεραπευτικού πλάνου που στοχεύει στην ανακούφιση του παιδιού από τον πόνο.
Η απόφαση για την έναρξη παρηγορητικής αγωγής ελήφθη κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μονάλντι συμμετείχαν η ιατρική ομάδα του νοσοκομείου, ο γιατρός εμπιστοσύνης της οικογένειας, η μητέρα του παιδιού και ο δικηγόρος της. Σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου, η προσέγγιση αυτή δεν συνιστά ευθανασία, αλλά διακοπή της θεραπευτικής επιμονής, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας. Οι ειδικοί έχουν κρίνει ότι ο μικρός δεν μπορεί να υποβληθεί σε νέα μεταμόσχευση καρδιάς, καθώς η κατάστασή του δεν επιτρέπει δεύτερη επέμβαση.
«Είμαι διαλυμένη, δεν μπορώ να το αποδεχθώ»
Η μητέρα του παιδιού, Πατρίτσια Μερκολίνο, δήλωσε συντετριμμένη όταν ενημερώθηκε για την αδυναμία νέας μεταμόσχευσης: «Είμαι διαλυμένη, δεν μπορώ να αποδεχθώ όσα μου είπαν. Όσο το παιδί μου αναπνέει, η ελπίδα δεν πεθαίνει. Δεν μπορώ να παραιτηθώ τώρα». Όπως ανέφερε, «όταν ελπίζεις τόσο πολύ, αυτά τα λόγια που άκουσε «σου κόβουν την ανάσα. Ο κόσμος μου κατέρρευσε. Κατάλαβα ότι, στις συνθήκες που βρίσκεται, δεν θα άντεχε μια επέμβαση. Ο Ντομένικο δεν είναι σε κατάσταση να την υποστηρίξει».
Διευρύνεται η έρευνα για το μόσχευμα - Έξι άτομα στο στόχαστρο
Την ίδια ώρα, διευρύνεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες μεταφέρθηκε η καρδιά από το Μπολτσάνο στη Νάπολη. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν ενδεχόμενες ευθύνες για αμέλεια που οδήγησε σε σοβαρή βλάβη του οργάνου. Μέχρι στιγμής, έξι άτομα στη Νάπολη έχουν τεθεί υπό έρευνα, ενώ δεν αποκλείεται η εμπλοκή και επαγγελματιών υγείας από το Μπολτσάνο, όπου πραγματοποιήθηκε η λήψη του μοσχεύματος στις 23 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εσωτερικής έρευνας του Μονάλντι, το ειδικό δοχείο μεταφοράς φέρεται να γέμισε με ξηρό πάγο αντί για τον συμβατικό πάγο που χρησιμοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να προκληθεί κατάψυξη και σοβαρή βλάβη της καρδιάς. Στο σχετικό πόρισμα αναφέρεται ότι «κατά το άνοιγμα του θερμικού δοχείου ήταν αδύνατη η αφαίρεση του δοχείου που περιείχε την καρδιά, πλήρως εγκλωβισμένη σε συμπαγή μάζα πάγου». Παρά την έντονη υποψία σοβαρής βλάβης λόγω κατάψυξης και ελλείψει εναλλακτικής λύσης – καθώς η ασθενής καρδιά του παιδιού είχε ήδη αφαιρεθεί – αποφασίστηκε να προχωρήσουν άμεσα στη μεταμόσχευση.
Ερωτήματα παραμένουν και για το γεγονός ότι η αφαίρεση της καρδιάς του παιδιού προηγήθηκε του πλήρους ελέγχου της κατάστασης του νέου οργάνου, με τις καταθέσεις των γιατρών που συμμετείχαν στο χειρουργείο να μην συγκλίνουν στο συγκεκριμένο σημείο.
Ο καθηγητής Βιοηθικής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ιερής Καρδιάς της Ρώμης, Αντόνιο Σπανιόλο, εξήγησε ότι «όταν διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει πλέον θεραπευτική δυνατότητα, έρχεται η στιγμή της παρηγορητικής φροντίδας: να συνοδεύσεις το παιδί, μαζί με τους γονείς, προς το τέλος της ζωής του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Όπως σημείωσε, «η συνοδεία αυτή σημαίνει καταστολή και αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας. Η επιμονή στην τεχνική διάσταση θα αύξανε οδυνηρά τα βάσανά του».
