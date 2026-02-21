«Βιβλικό δικαίωμα» του Ισραήλ να καταλάβει όλη τη Μέση Ανατολή, λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην περιοχή

«Θα ήταν μια χαρά αν έπαιρνε όλα τα εδάφη» είπε ο Μάικ Χάκαμπι σε συνέντευξη, υπερασπιζόμενος τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας