«Βιβλικό δικαίωμα» του Ισραήλ να καταλάβει όλη τη Μέση Ανατολή, λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην περιοχή
«Θα ήταν μια χαρά αν έπαιρνε όλα τα εδάφη» είπε ο Μάικ Χάκαμπι σε συνέντευξη, υπερασπιζόμενος τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας
Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «βιβλικό δικαίωμα» να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – ή τουλάχιστον τη μερίδα του λέοντος από αυτήν.
«Θα ήταν μια χαρά αν (το Ισραήλ) τα έπαιρνε όλα», είπε σε podcast που δημοσιεύθηκε χθες.
Ο Χάκαμπι έκανε την τοποθέτηση αυτή σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, κατά την οποία ο Αμερικανός πρεσβευτής υπερασπίστηκε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.
Αφού ο Χάκαμπι ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει βιβλικό δικαίωμα σε τεράστια τμήματα της Μέσης Ανατολής, ο Κάρλσον του ζήτησε να διευκρινίσει «σε ποια εδάφη αναφέρεστε;».
«Θα ήταν μια χαρά αν τα έπαιρναν όλα», απάντησε ο Χάκαμπι, αναφερόμενος στο βιβλικό δικαίωμα του Ισραήλ στην περιοχή που εκτείνεται από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη.
«Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα εδώ... Δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν ζητούν να το καταλάβουν», είπε.
Τόνισε πως το Ισραήλ αναφέρεται στην περιοχή όπου υπάρχει σήμερα το Κράτος του Ισραήλ και επιδιώκει να ζήσει ειρηνικά, σημειώνοντας ότι το εβραϊκό κράτος δεν επιχειρεί να καταλάβει τον έλεγχο της Ιορδανίας, της Συρίας, του Ιράκ ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά θέλει να διαφυλάξει τον πληθυσμό του.
Tucker Carlson pressed US Ambassador to Israel Mike Huckabee on the biblical “Nile to the Euphrates” land promise to Israel, questioning whether that implies modern Israel has a claim to the entire region.— Clash Report (@clashreport) February 20, 2026
Huckabee says “it would be fine if they took it all.” pic.twitter.com/48GzuJ4vl7
