ΗΠΑ: Έντονη αντίδραση του βουλευτή Γκρέγκορι Μικς για την ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου

Η συγκεκριμένη κίνηση «υπονομεύει την κυριαρχία της Κύπρου και θα χρησιμεύσει μόνο στην αύξηση των εντάσεων στην περιοχή» αναφέρει και καλεί τον Ερντογάν «να αλλάξει άμεσα πορεία»