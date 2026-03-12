Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο protothema: «Θα πάρουμε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό από το 2023 αν πείσουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί»
«Θα βγάλουμε την κουκούλα από τους δήθεν προβοκάτορες των συγκεντρώσεων» λέει στο protothema ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη - «Αγαπάμε τους Ρομά, δεν αγαπάμε το επάγγελμα "έγκλημα"» - Τι λέει για την 17Ν
Το γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο γκρίζο κτίριο της Κατεχάκη έχει ανοικτό ορίζοντα. Αλλά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν κοιτά έξω, το έχει συνηθίσει βλέπετε, 9,5 χρόνια στην ίδια θέση, την τελευταία 25ετία.
Την ώρα που μπαίνω βλέπει στο κινητό του ένα βίντεο με έναν πιτσιρικά (καμικάζι τους λέγαμε τη δεκαετία του '80) να κάνει επικίνδυνες μανούβρες και σούζες με τη μηχανή του σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. «Τι κάνει βρε παιδί μου» αναρωτιέται φωναχτά.
Αεικίνητος, κοιτάζει το ψηφιακό του ρολόι, βλέπει μηνύματα, μιλά στα τηλέφωνα. «Η χαλάρωση και η ρουτίνα σκοτώνουν» μου λέει. Ένα μάθημα ζωής που το έχει πάρει στη διάρκεια της θητείας του στο ΠΡΟ.ΠΟ. και το έχει μεταβολίσει σε τρόπο καθημερινότητας. Όπως και το μάθημα που πήρε για τη σπουδαιότητα του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι παλιός στην πολιτική. Πέρασαν 26 χρόνια από τότε που πρότεινε να αλλάξει όνομα και σύμβολα το ΠΑΣΟΚ. Δεν εισακούστηκε, πέρασαν χρόνια, το Κίνημα δεν τον εξέφραζε πλέον, αποτραβήχτηκε. Αποδέχθηκε την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποδείχθηκε «λίρα εκατό» για την κυβέρνηση της ΝΔ. Παραμένει πιστός στην συνταγή του πάντως: «Ο πολιτικός πρέπει να πρωτοπορεί. Αν ακολουθεί τα προβλήματα του κόσμου δεν είναι πολιτικός, αγκομαχά ακολουθώντας το πρόβλημα και τελικά αποτυγχάνει. Εγώ αυτό προσπαθώ» εξομολογείται.
Διηγείται τη σκηνή που αντίκρισε και τον τρόμαξε, το 2020, όταν μετέβη στον Έβρο με εντολή Μητσοτάκη. Ήταν η απαρχή του υβριδικού πολέμου της Τουρκίας με το κύμα μετανάστευσης. «Είδα 50.000 άτομα με δάδες να προσπαθούν να μπουν στη χώρα με το έτσι θέλω. Εκεί είπα "τι θα κάνω;"», θυμάται. «Δεν πέρασε κανείς, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα» λέει με περηφάνεια.
Μιλά για όσα έχουν γίνει στον τομέα της εγκληματικότητας, υποστηρίζει με στοιχεία ότι τα 20.000 αλκοτέστ που γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο διαμορφώνουν νέα αντίληψη στους οδηγούς, λέει για το ελληνικό FBI που έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις. «Τελειώσαμε με τη βία στα γήπεδα και στα Πανεπιστήμια» μου λέει και τάσσεται «απολύτως υπέρ της ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια» και κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας. «Δε χρειάζεται».
Διευκρινίζει ότι ο ίδιος ποτέ δεν ανακοίνωσε ότι θα προσληφθούν Ρομά αστυνομικοί. «Αγαπάμε τους Ρομά, δεν αγαπάμε το επάγγελμα "έγκλημα"» διαμηνύει.
Δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν έχει λόγους να κάνει pushbacks και προτείνει «να δούμε τη νόμιμη μετανάστευση» ώστε «να μην είμαστε πελάτες των διακινητών».
Προστατεύουμε ευαίσθητους στόχουςΜε αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνει ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε καλά υπό την έννοια ότι δεν αντιμετωπίζουμε απειλές. «Υπάρχει διαρκώς συλλογή πληροφοροριών, προστατεύουμε ευαίσθητους στόχους» λέει και διαβεβαιώνει: «Όσα όσα πρέπει να γίνουν για την ασφάλεια της χώρας γίνονται». Βάζει το ζήτημα για το καθεστώς πτήσης των (πολιτικών) drones και μιλά για τη νέα Γ.Γ. Κρίσιμων Υποδομών που σύντομα θα αποκτήσει και προϊστάμενο.
«Η στιγμή που με τρόμαξε στον Έβρο »
«Αγαπάμε τους Ρομά, δεν αγαπάμε το επάγγελμα "έγκλημα"»
«Θα βγάλουμε την κουκούλα των δήθεν προβοκατόρων»Απαντά στις αιτιάσεις για υπέρμετρη αστυνομική βία και καλεί όποιον έχει καταγγελία που να ξεπερνά τα όρια της νόμιμης αστυνομικής βίας να το καταγγείλει. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι όταν ολοκληρωθεί η έρευνα για τους κουκουλοφόρους στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη το 2025, που κάποιοι είπαν ότι ήταν μυστικοί αστυνομικοί, τότε «θα βγάλουμε την κουκούλα των δήθεν προβοκατόρων».
Τον πηγαίνω στα πολιτικά. Δίνει... ραντεβού σε Καρυστιανού και Τσίπρα. Όταν γίνουν τα νέα κόμματα θα αντιπαρατεθούμε λέει. Ως προς τον χρόνο των εκλογών ξεφεύγει με το κλασικό «είναι απόφαση του πρωθυπουργού ο οποίος έχει όλα τα δεδομένα μπροστά του» λέει. «Κάθε πράμα στον καιρό του, θα δούμε».
Θα πάρουμε και μεγαλύτερο ποσοστό από το 2023, αν πείσουμεΠαρότι προϊδεάζει ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες να διαχειριστούμε, λόγω του πολέμου, μου βγάζει μια αισιοδοξία πρωτόγνωρη για τις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να είναι ο μόνος που να έχω ακούσει δημόσια να λέει ότι η ΝΔ θα πάρει και μεγαλύτερο ποσοστό από το 41% του 2023 στις κάλπες, έστω και υπό την προϋπόθεση που θέτει. Όσο για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες; «Έχουμε να ενώσουμε αρκετά πράγματα με δυνάμεις της Βουλής» λέει φωτογραφίζοντας το ΠΑΣΟΚ αν και πιστεύει ότι «το ζητούμενο είναι η σταθερότητα» και πως «η χώρα πάει μπροστά μόνο με αποφάσεις».
Δεν μπορώ να μην τον ρωτήσω, αυτόν τον υπουργό που εξάρθρωσε τη 17Ν, αν πιστεύει ότι έχουν συλληφθεί όλα τα μέλη της, αν αρχηγός ήταν όντως ο Γιωτόπουλος. Εκεί ανοίγουν τα μάτια του διάπλατα. Η συνέχεια επί της οθόνης.
