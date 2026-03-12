Σφοδρή χαλαζόπτωση στο διεθνές αεροδρόμιο της Ρώμης: Πλημμύρισε η πίστα, νερά μπήκαν από την οροφή στο κτίριο, βίντεο

Ενδεικτικές της έντασης της κακοκαιρίας είναι οι εικόνες από το εσωτερικό του αεροδρομίου, με τη σωματική ακεραιτότητα επιβατών και προσωπικού να απειλείται και εμπορεύματα να καταστρέφονται