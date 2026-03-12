Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό: Είχαμε κακή νοοτροπία, δικό μου λάθος
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το 81-80 από τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 81-80 από τη Μονακό για τη Euroleague και ήταν κακός στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. 

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το παιχνίδι τόνισε ότι η ομάδα του είχε κακή νοοτροπία.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, χάσαμε μια βολή, έβαλαν το τελευταίο καλάθι που δεν βάλαμε εμείς αλλά γενικά είχαμε κακή νοοτροπία απόψε. Είχαμε 2 περισσότερα λάθη από ασίστ και δεν είναι αυτό το παιχνίδι μας, δεν πασάραμε την μπάλα, έπαιξαν σκληρά, έπαιξαν με καρδιά και εμείς προσαρμοστήκαμε σε αυτό, είναι δικό μου λάθος».
