Καρυστιανού: Επιστρέφω απογοητευμένη από τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την ασφάλεια στα τρένα

Άκουσα για άλλη μια φορά τον Επίτροπο Μεταφορών να μοιράζει διεκπεραιωτικές υποσχέσεις - Πάμε και όπου βγει μέχρι το 2027 και μετά βλέπουμε