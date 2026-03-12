«Ο Διάβολος είναι νεκρός»: Μυστήριο με τον θάνατο του διοικητή της Μπασίτζ που μισούσαν εκατομμύρια Ιρανοί

Αν και ο Ασαντολάχ Μπαντφάρ θεωρείται νεκρός, υπάρχει σύγχυση ως προς το πώς έχασε τη ζωή του - Ως επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης θεωρείται υπεύθυνος για την αιματηρή καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων