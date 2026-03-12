Πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα εκδικηθούμε για όλο το αίμα που έχει χυθεί, τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά

Ο Χαμενεΐ τόνισε πως οι φιλικές σχέσεις με τα γειτονικά κράτη θα διατηρηθούν, ωστόσο οι επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις θα συνεχιστούν - Η εικόνα του νέου ηγέτη ως αντικατοπτρισμός του πατέρα του, μήνυμα ότι θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική