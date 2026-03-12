Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με πορτρέτο του Χαμενεΐ

Ο Λαφαζάνης θέλοντας να υπερτονίσει την αντίθεσή του στην επιχείρηση κατά του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, προσήλθε στην αντιπολεμική διαδήλωση κρατώντας μία υπερμεγέθη φωτογραφία του νεκρού πλέον ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν