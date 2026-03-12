Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με πορτρέτο του Χαμενεΐ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παναγιώτης Λαφαζάνης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Αλί Χαμενεΐ

Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με πορτρέτο του Χαμενεΐ

Ο  Λαφαζάνης θέλοντας να υπερτονίσει την αντίθεσή του στην επιχείρηση κατά του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, προσήλθε στην αντιπολεμική διαδήλωση κρατώντας μία υπερμεγέθη φωτογραφία του νεκρού πλέον ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν

Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με πορτρέτο του Χαμενεΐ
374 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και ιδρυτής της «Λαϊκής Ενότητας» Παναγιώτης Λαφαζάνης διαδήλωσε απόψε στο κέντρο της Αθήνας διαμαρτυρόμενος κατά του πολέμου στο Ιράν.

Ο κ. Λαφαζάνης θέλοντας να υπερτονίσει την αντίθεσή του στην επιχείρηση κατά του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, προσήλθε στην αντιπολεμική διαδήλωση κρατώντας μία υπερμεγέθη φωτογραφία του νεκρού πλέον ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.  

Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με πορτρέτο του Χαμενεΐ
Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης με τη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ


Υπενθυμίζεται ότι ο Χαμενεΐ, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, μετά από τον σαρωτικό βομβαρδισμό του αρχηγείου του από την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ.
374 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης