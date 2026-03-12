Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με πορτρέτο του Χαμενεΐ
Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με πορτρέτο του Χαμενεΐ
Ο Λαφαζάνης θέλοντας να υπερτονίσει την αντίθεσή του στην επιχείρηση κατά του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, προσήλθε στην αντιπολεμική διαδήλωση κρατώντας μία υπερμεγέθη φωτογραφία του νεκρού πλέον ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν
Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και ιδρυτής της «Λαϊκής Ενότητας» Παναγιώτης Λαφαζάνης διαδήλωσε απόψε στο κέντρο της Αθήνας διαμαρτυρόμενος κατά του πολέμου στο Ιράν.
Ο κ. Λαφαζάνης θέλοντας να υπερτονίσει την αντίθεσή του στην επιχείρηση κατά του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, προσήλθε στην αντιπολεμική διαδήλωση κρατώντας μία υπερμεγέθη φωτογραφία του νεκρού πλέον ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χαμενεΐ, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, μετά από τον σαρωτικό βομβαρδισμό του αρχηγείου του από την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ.
Ο κ. Λαφαζάνης θέλοντας να υπερτονίσει την αντίθεσή του στην επιχείρηση κατά του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, προσήλθε στην αντιπολεμική διαδήλωση κρατώντας μία υπερμεγέθη φωτογραφία του νεκρού πλέον ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χαμενεΐ, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, μετά από τον σαρωτικό βομβαρδισμό του αρχηγείου του από την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα