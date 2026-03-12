Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Χώρισαν Σάσα Βεζένκοφ και Νικόλ Ελευθεριάδου
Eπέλεξαν να κρατήσουν τον χωρισμό τους μακριά από τη δημοσιότητα - Ηταν σε σχέση από το 2022
Σάσα Βεζένκοφ και Νικόλ Ελευθεριάδου φαίνεται πως αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, βάζοντας τέλος στη μακροχρόνια σχέση τους.
Παρότι ο χωρισμός τους δεν έγινε άμεσα γνωστός, πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι —που ήταν σε σχέση από το 2022— έχει χωρίσει εδώ και αρκετούς μήνες.
Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού και η πρώην πολίστρια της ίδιας ομάδας και της Εθνικής πόλο είχαν δημιουργήσει έναν δεσμό που για χρόνια παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Την ίδια στάση επέλεξαν να κρατήσουν και στον χωρισμό τους.
Ενδεικτικό της αλλαγής στην προσωπική τους κατάσταση είναι και το γεγονός ότι από τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αφαιρεθεί οι κοινές τους φωτογραφίες.
Φωτογραφία: Eurokinissi / Klodian Lato
