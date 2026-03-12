Iran International: Η Τεχεράνη δίνει 500.000 δολάρια το μήνα στον πρόεδρο της λιβανέζικης βουλής για να προωθεί συμφέροντα του Ιράν και της Χεζμπολάχ

Η Τεχεράνη θεωρεί τη Χεζμπολάχ έναν από τους βασικούς πυλώνες του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης», έναν όρο που χρησιμοποιούν Ιρανοί αξιωματούχοι για να περιγράψουν ένοπλες οργανώσεις συμμάχους της χώρας, όπως η Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ, οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης στο Ιράκ και οι Χούθι στην Υεμένη