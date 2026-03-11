O Ντουπλάντις αποθεώνει τον Καραλή: Πηδάει τόσο ψηλά που κανείς δεν έχει φτάσει, εκτός από εμένα - Ίσως κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, είπε γελώντας ο Μανόλο
Ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής θα κοντραριστούν στην Ουψάλα το απόγευμα της Πέμπτης
Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής, θα...αναμετρηθούν αύριο (12/3) στην Ουψάλα της Σουηδίας, πατρίδα του Ολυμπιονίκη και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ (6,30μ.), σε μια μονομαχία που θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία.
Το σουηδικό κοινό μπορεί να ελπίζει σε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ, και ο Μόντο» θα μπορούσε έτσι να στοχεύσει στα 6,31 μέτρα.
Με το άλμα του στα 6,17 μέτρα στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Καραλής φτάνει με την καλύτερη επίδοση της χρονιάς και τη φιλοδοξία να πιέσει τον Ντουπλάντις στα όριά του.
Πάντως ο Καραλής είπε γελώντας πως μπορεί να δούμε και από εκείνον παγκόσμιο ρεκόρ!
Ο Ντουπλάντις ξεκίνησε τη σεζόν του με...εμπόδια στο Κλερμόν-Φεράν, ξεπερνώντας τα 6,06 μέτρα, αλλά ανυπομονεί για αυτόν τον ανανεωμένο ανταγωνισμό.
«Θα πρέπει να είμαι ακόμα πιο συγκεντρωμένος, πιο παρακινημένος και ίσως λίγο πιο αγχωμένος. Θα πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα μου, επειδή πηδάει σε ένα επίπεδο που κανείς άλλος δεν έχει φτάσει εκτός από εμένα», δήλωσε στο AFP.
«Αλλά αυτό είναι που κάνει τον διαγωνισμό ακόμα πιο συναρπαστικό και αυτό που όλοι θα θέλουν να δουν», πρόσθεσε.
Αήττητος από τον Ιούλιο του 2023, ο Ντουπλάντις προσεγγίζει τον αγώνα με τη συνηθισμένη του ακλόνητη αυτοπεποίθηση.
«Αύριο, όπως κάθε φορά που θα βγαίνω στην πασαρέλα, θα νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος και ότι θα είμαι ο τελευταίος που θα μείνει», τόνισε.
Ο αγώνας υπόσχεται να είναι πρωτοφανούς επιπέδου, με οκτώ άλτες να έχουν προσωπικό ρεκόρ τουλάχιστον 6 μέτρων και πέντε που το έχουν ξεπεράσει φέτος, συμπεριλαμβανομένου του Νορβηγού Σόντρε Γκούτορμσεν, ο οποίος φτάνει με ρεκόρ 6,06 μέτρων.
«Θα είναι έντονος, πολύ έντονος, ίσως ένας από τους πιο έντονους αγώνες στους οποίους έχω αγωνιστεί ποτέ, και αυτό ισχύει και για τους άλλους. Θα μπορούσαν όλοι να ξεπεράσουν τα 6 μέτρα κάποια μέρα ή οποιαδήποτε μέρα», λέει ο Ντουπλάντις.
«Αυτή η διοργάνωση, εφόσον έχει και το όνομά μου, είναι για μένα η πιο αγχωτική και η πιο σημαντική διοργάνωση μέσα σε όλη τη χρονιά για μένα. Συμπίπτει επίσης με μία περίοδο που είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στην ιστορία του επί κοντώ, με δεδομένο το πόσο ψηλά έχουν πηδήξει ήδη φέτος όλοι, συμπεριλαμβανομένου του διπλανού μου (σ.σ. έδειξε τον Καραλή).
Έχουμε μόνο εξάμετρους άλτες μέσα στο δωμάτιο. Όλοι μπορούν να πηδήξουν 6μ αν βρεθούν στη μέρα τους, άρα και στον αυριανό αγώνα, οπότε θα είναι μία από τις πιο έντονες μάχες που έχω δώσει, και το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους».
Μετά την Ουψάλα, ο Καράλις και ο Ντουπλάντις θα συναντηθούν ξανά για μια ακόμη μονομαχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, στα τέλη Μαρτίου.
Από την πλευρά ο Καραλής είπε: «Το βασικό για μένα είναι ότι όλοι μεταξύ μας είμαστε καλοί φίλοι. Ο συναγωνισμός είναι υγιής και όποιος και να πηδήξει ψηλότερα θα τον χειροκροτήσουμε και θα του δώσουμε τα συγχαρητήρια. Μακάρι όλοι να κάνουμε ατομικό ρεκόρ και ίσως δούμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ... από μένα (γέλια).
Θα περάσουμε καλά, και ό,τι και να γίνει, το θέμα είναι ότι εξελίσσουμε όλοι μαζί το αγώνισμα και το άθλημα και όπως είπε και ο Μόντο (σ.σ. Ντουπλάντις) ζούμε την καλύτερη εποχή που έχει δει ποτέ το επί κοντώ και είμαι ευλογημένος που είμαι σε αυτή και που είμαι εδώ σήμερα».
Μετά την Ουψάλα, ο Καράλις και ο Ντουπλάντις θα συναντηθούν ξανά για μια ακόμη μονομαχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, στα τέλη Μαρτίου.
Από την πλευρά ο Καραλής είπε: «Το βασικό για μένα είναι ότι όλοι μεταξύ μας είμαστε καλοί φίλοι. Ο συναγωνισμός είναι υγιής και όποιος και να πηδήξει ψηλότερα θα τον χειροκροτήσουμε και θα του δώσουμε τα συγχαρητήρια. Μακάρι όλοι να κάνουμε ατομικό ρεκόρ και ίσως δούμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ... από μένα (γέλια).
Θα περάσουμε καλά, και ό,τι και να γίνει, το θέμα είναι ότι εξελίσσουμε όλοι μαζί το αγώνισμα και το άθλημα και όπως είπε και ο Μόντο (σ.σ. Ντουπλάντις) ζούμε την καλύτερη εποχή που έχει δει ποτέ το επί κοντώ και είμαι ευλογημένος που είμαι σε αυτή και που είμαι εδώ σήμερα».
