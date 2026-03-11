O Ντουπλάντις αποθεώνει τον Καραλή: Πηδάει τόσο ψηλά που κανείς δεν έχει φτάσει, εκτός από εμένα - Ίσως κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, είπε γελώντας ο Μανόλο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mondo Classic (@themondoclassic)

«Θα είναι έντονος, πολύ έντονος, ίσως ένας από τους πιο έντονους αγώνες στους οποίους έχω αγωνιστεί ποτέ, και αυτό ισχύει και για τους άλλους. Θα μπορούσαν όλοι να ξεπεράσουν τα 6 μέτρα κάποια μέρα ή οποιαδήποτε μέρα», λέει ο Ντουπλάντις.«Αυτή η διοργάνωση, εφόσον έχει και το όνομά μου, είναι για μένα η πιο αγχωτική και η πιο σημαντική διοργάνωση μέσα σε όλη τη χρονιά για μένα. Συμπίπτει επίσης με μία περίοδο που είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στην ιστορία του επί κοντώ, με δεδομένο το πόσο ψηλά έχουν πηδήξει ήδη φέτος όλοι, συμπεριλαμβανομένου του διπλανού μου (σ.σ. έδειξε τον Καραλή).Έχουμε μόνο εξάμετρους άλτες μέσα στο δωμάτιο. Όλοι μπορούν να πηδήξουν 6μ αν βρεθούν στη μέρα τους, άρα και στον αυριανό αγώνα, οπότε θα είναι μία από τις πιο έντονες μάχες που έχω δώσει, και το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους».Μετά την Ουψάλα, ο Καράλις και ο Ντουπλάντις θα συναντηθούν ξανά για μια ακόμη μονομαχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, στα τέλη Μαρτίου.Από την πλευρά ο Καραλής είπε: «Το βασικό για μένα είναι ότι όλοι μεταξύ μας είμαστε καλοί φίλοι. Ο συναγωνισμός είναι υγιής και όποιος και να πηδήξει ψηλότερα θα τον χειροκροτήσουμε και θα του δώσουμε τα συγχαρητήρια. Μακάρι όλοι να κάνουμε ατομικό ρεκόρ και ίσως δούμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ... από μένα (γέλια).Θα περάσουμε καλά, και ό,τι και να γίνει, το θέμα είναι ότι εξελίσσουμε όλοι μαζί το αγώνισμα και το άθλημα και όπως είπε και ο Μόντο (σ.σ. Ντουπλάντις) ζούμε την καλύτερη εποχή που έχει δει ποτέ το επί κοντώ και είμαι ευλογημένος που είμαι σε αυτή και που είμαι εδώ σήμερα».ΠΗΓΗ: ΑΠΕ