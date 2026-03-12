Πρώην πρωθυπουργός στην Ινδία γλίτωσε από πυροβολισμό εξ επαφής, δείτε το βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Απόπειρα δολοφονίας

Πρώην πρωθυπουργός στην Ινδία γλίτωσε από πυροβολισμό εξ επαφής, δείτε το βίντεο

Ο δράστης εμφανίστηκε αμετανόητος και δήλωσε στην αστυνομία ότι περίμενε 20 χρόνια για αυτή τη στιγμή

Πρώην πρωθυπουργός στην Ινδία γλίτωσε από πυροβολισμό εξ επαφής, δείτε το βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο 88χρονος Φαρούκ Αμπντουλάχ, πρώην πρωθυπουργός του ινδικού Κασμίρ και πρόεδρος της Εθνικής Διάσκεψης Τζαμού και Κασμίρ, επέζησε από απόπειρα δολοφονίας σε γάμο στην πόλη Τζαμού με βίντεο από κάμερα ασφαλείας να δείχνουν έναν άνδρα να πυροβολεί σε απόσταση εξ επαφής, χωρίς ωστόσο να τραυματίσει τον πολιτικό.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον ύποπτο ως Καμάλ Σινγκ Τζαμβάλ, ο οποίος και συνελήφθη επί τόπου. Σύμφωνα με ινδικά ΜΜΕ, ο Καμάλ δήλωσε ότι περίμενε 20 χρόνια για αυτή τη στιγμή και δεν έδειξε τύψεις.

On Cam: Murder Attempt On J&K Ex-CM Farooq Abdullah; Son Omar Reveals How He Survived Gun Attack


Ο γιος του Αμπντουλάχ, Ομάρ Αμπντουλάχ, σημερινός πρωθυπουργός της περιοχής, επιβεβαίωσε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέφερε ότι ο πατέρας του γλίτωσε... «παρά τρίχα» και αναρωτήθηκε πώς κάποιος μπόρεσε να πλησιάσει έναν πολιτικό με ασφάλεια Z+, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας στη χώρα.

Κατά την επίθεση, ο Φαρούκ Αμπντουλάχσυνοδευόταν από τον αναπληρωτή υπουργό Σουρίντερ Κουμάρ Τσουντάρικαι τον σύμβουλο Νασίρ Σογκάμι, οι οποίοι δήλωσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα κίνητρα του δράστη, ενώ ο Καμάλ φέρεται να είχε προσωπικό κίνητρο για την επίθεση.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης