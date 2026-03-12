Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Πρώην πρωθυπουργός στην Ινδία γλίτωσε από πυροβολισμό εξ επαφής, δείτε το βίντεο
Ο δράστης εμφανίστηκε αμετανόητος και δήλωσε στην αστυνομία ότι περίμενε 20 χρόνια για αυτή τη στιγμή
Ο 88χρονος Φαρούκ Αμπντουλάχ, πρώην πρωθυπουργός του ινδικού Κασμίρ και πρόεδρος της Εθνικής Διάσκεψης Τζαμού και Κασμίρ, επέζησε από απόπειρα δολοφονίας σε γάμο στην πόλη Τζαμού με βίντεο από κάμερα ασφαλείας να δείχνουν έναν άνδρα να πυροβολεί σε απόσταση εξ επαφής, χωρίς ωστόσο να τραυματίσει τον πολιτικό.
Η αστυνομία ταυτοποίησε τον ύποπτο ως Καμάλ Σινγκ Τζαμβάλ, ο οποίος και συνελήφθη επί τόπου. Σύμφωνα με ινδικά ΜΜΕ, ο Καμάλ δήλωσε ότι περίμενε 20 χρόνια για αυτή τη στιγμή και δεν έδειξε τύψεις.
Ο γιος του Αμπντουλάχ, Ομάρ Αμπντουλάχ, σημερινός πρωθυπουργός της περιοχής, επιβεβαίωσε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέφερε ότι ο πατέρας του γλίτωσε... «παρά τρίχα» και αναρωτήθηκε πώς κάποιος μπόρεσε να πλησιάσει έναν πολιτικό με ασφάλεια Z+, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας στη χώρα.
Κατά την επίθεση, ο Φαρούκ Αμπντουλάχσυνοδευόταν από τον αναπληρωτή υπουργό Σουρίντερ Κουμάρ Τσουντάρικαι τον σύμβουλο Νασίρ Σογκάμι, οι οποίοι δήλωσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα κίνητρα του δράστη, ενώ ο Καμάλ φέρεται να είχε προσωπικό κίνητρο για την επίθεση.
