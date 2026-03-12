Πιλότος στη Βρετανία κατέγραφε με κρυφή κάμερα τις ερωτικές του συνευρέσεις με συναδέλφους του και τις «ανέβαζε» στο διαδίκτυο

Ο φερόμενος ως δράστης χρησιμοποιούσε την κάμερα του λαπ τοπ για να καταγράψει τις προσωπικές του στιγμές με τουλάχιστον 16 γυναίκες, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, που είδαν τον εαυτό τους σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου