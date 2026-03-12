Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Πιλότος στη Βρετανία κατέγραφε με κρυφή κάμερα τις ερωτικές του συνευρέσεις με συναδέλφους του και τις «ανέβαζε» στο διαδίκτυο
Ο φερόμενος ως δράστης χρησιμοποιούσε την κάμερα του λαπ τοπ για να καταγράψει τις προσωπικές του στιγμές με τουλάχιστον 16 γυναίκες, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, που είδαν τον εαυτό τους σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου
Ένας 31χρονος πιλότος της British Airways συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από καταγγελίες ότι κατέγραφε κρυφά σεξουαλικές επαφές με τουλάχιστον 16 γυναίκες και δημοσίευε το υλικό στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με την αστυνομική έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τη The Sun, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν φερόμενα θύματα εντόπισαν υλικό από τις προσωπικές τους στιγμές να εμφανίζεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο πιλότος φέρεται να ανέπτυσσε σχέσεις με γυναίκες που εργάζονταν σε άλλες αεροπορικές εταιρείες, τις οποίες γνώριζε κατά τη διάρκεια διαμονών σε ξενοδοχεία μεταξύ πτήσεων σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο πιλότος και εραστής της, συνήθιζε να τοποθετεί μπροστά τους τον φορητό υπολογιστή του με τη μουσική να παίζει, αλλά με την οθόνη σβηστή, κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών.
Πλέον έχει διαπιστωθεί ότι το υλικό κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και αποκαλύφθηκε ότι το έκανε και σε άλλες 15 γυναίκες.
Μια άλλη γυναίκα φέρεται να εντόπισε πολλαπλά βίντεο στον υπολογιστή του πιλότου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Παράλληλα, κάποια από τα θύματά του υποστηρίζουν ότι είχε καλύψει με ταινία το φωτάκι που υποδεικνύει ότι η κάμερα του λάπτοπ βρίσκεται σε λειτουργία καταγραφής.
Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε: «Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα 31 ετών με την υποψία του αδικήματος της ηδονοβλεψίας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία που έγινε στην αστυνομία την Τρίτη 3 Μαρτίου σχετικά με τη λήψη και διανομή βίντεο χωρίς συναίνεση. Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται».
Αναφορές για χρήση κοκαΐνηςΕπιπλέον, ο πιλότος φέρεται να είχε καταγγελθεί στη British Airways και για αναφορές σχετικά με χρήση κοκαΐνης. Πηγές της εταιρείας αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος πιλότος έχει τεθεί προσωρινά εκτός υπηρεσίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.
