Κατάσχεση 14 εκατομμυρίων δόσεων φαιντανύλης στο Μεξικό
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Ναρκωτικά

Κατάσχεση 14 εκατομμυρίων δόσεων φαιντανύλης στο Μεξικό

Η κατάσχεση δεν αποτελεί ρεκόρ, καθώς σε αντίστοιχη επιχείρηση το 2024 είχαν κατασχεθεί περίπου 1 τόνος φαιντανύλης

Κατάσχεση 14 εκατομμυρίων δόσεων φαιντανύλης στο Μεξικό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε την κατάσχεση 14 εκατομμυρίων δόσεων φαιντανύλης, στην τελευταία προσπάθεια να περιορίσει τη ροή του ισχυρού οπιοειδούς προς τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ποσότητες βρέθηκαν σε παράνομο εργαστήριο και αποθήκη στην δυτική πολιτεία Κολίμα, περιοχή που έχει πληγεί από τη βία. Οι αρχές εντόπισαν περίπου 270 κιλά ουσίας με χαρακτηριστικά φαιντανύλης, σε μορφή σκόνης και χαπιών, και συνέλαβαν έξι άτομα. Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών δεν έχει γίνει γνωστή.

Η κατάσχεση δεν αποτελεί ρεκόρ, καθώς σε αντίστοιχη επιχείρηση το 2024 είχαν κατασχεθεί περίπου 1 τόνος φαιντανύλης.

Οι εφόδοι γίνονται εν μέσω εντεινόμενης κριτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών από το Μεξικό, παρά τη σύλληψη και δολοφονία ενός διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών.

Τον Δεκέμβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη φαιντανύλη ως «όπλο μαζικής καταστροφής», συγκρίνοντάς την με πυρηνικά και χημικά όπλα, λόγω των δεκάδων χιλιάδων θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης