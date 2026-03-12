Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Κατάσχεση 14 εκατομμυρίων δόσεων φαιντανύλης στο Μεξικό
Η κατάσχεση δεν αποτελεί ρεκόρ, καθώς σε αντίστοιχη επιχείρηση το 2024 είχαν κατασχεθεί περίπου 1 τόνος φαιντανύλης
Η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε την κατάσχεση 14 εκατομμυρίων δόσεων φαιντανύλης, στην τελευταία προσπάθεια να περιορίσει τη ροή του ισχυρού οπιοειδούς προς τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ποσότητες βρέθηκαν σε παράνομο εργαστήριο και αποθήκη στην δυτική πολιτεία Κολίμα, περιοχή που έχει πληγεί από τη βία. Οι αρχές εντόπισαν περίπου 270 κιλά ουσίας με χαρακτηριστικά φαιντανύλης, σε μορφή σκόνης και χαπιών, και συνέλαβαν έξι άτομα. Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών δεν έχει γίνει γνωστή.
Η κατάσχεση δεν αποτελεί ρεκόρ, καθώς σε αντίστοιχη επιχείρηση το 2024 είχαν κατασχεθεί περίπου 1 τόνος φαιντανύλης.
Οι εφόδοι γίνονται εν μέσω εντεινόμενης κριτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών από το Μεξικό, παρά τη σύλληψη και δολοφονία ενός διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών.
Τον Δεκέμβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη φαιντανύλη ως «όπλο μαζικής καταστροφής», συγκρίνοντάς την με πυρηνικά και χημικά όπλα, λόγω των δεκάδων χιλιάδων θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.
