Αντιδράσεις Αμερικανών βουλευτών στο Κογκρέσο για την αποστολή των τουρκικών F-16 στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου

Ντίνα Τάιτους και Γκας Μπιλιράκης καταδίκασαν την ενέργεια της Άγκυρας και καλούν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να μην εντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 και να διατηρήσει τις κυρώσεις