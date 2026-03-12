Αμερικανός ΥΠΟΙΚ: Θα προστατεύσουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όταν αυτό καταστεί εφικτό

Ο Σκοτ Μπέσεντ επισήμανε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, με πιθανή συνδρομή διεθνούς συνασπισμού, θα προστατεύσει πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν