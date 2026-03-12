Αμερικανός ΥΠΟΙΚ: Θα προστατεύσουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όταν αυτό καταστεί εφικτό

Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Ο Σκοτ Μπέσεντ επισήμανε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, με πιθανή συνδρομή διεθνούς συνασπισμού, θα προστατεύσει πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν
Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ενδεχομένως με τη συνεργασία ενός διεθνούς συνασπισμού, θα προστατεύει τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όταν αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό κανάλι Sky News.
«Η πεποίθησή μου είναι ότι, μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, είπε ο Σκοτ Μπέσεντ.
Ο υπουργός πρόσθεσε ότι αυτή είναι μια «προοπτική» μόλις οι ΗΠΑ καταφέρουν να ελέγξουν τον εναέριο χώρο.
Όπως αναφέρει το Reuters, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκτίμησαν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Κογκρέσου αυτήν την εβδομάδα πως οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου στο Ιράν κόστισαν στις ΗΠΑ τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Κανένα τίμημα δεν θα κάνει τον Τραμπ να οπισθοχωρήσει»Όταν ρωτήθηκε εάν υπήρχε κάποιο τίμημα που θα μπορούσε να τον κάνει να μιλήσει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να του πει ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι πλέον ασύμφορος από οικονομική άποψη, ο Μπέσεντ δεν δίστασε να απαντήσει «απολύτως όχι».
