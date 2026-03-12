Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Την παραπομπή της Amazon και τεσσάρων διευθυντών της σε δίκη ζητά εισαγγελέας στο Μιλάνο για φοροδιαφυγή ύψους 1,2 δισ. ευρώ
Την παραπομπή της Amazon και τεσσάρων διευθυντών της σε δίκη ζητά εισαγγελέας στο Μιλάνο για φοροδιαφυγή ύψους 1,2 δισ. ευρώ
Η Amazon είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο να καταβάλει 527 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, στην Ιταλική Υπηρεσία Εσόδων για να διευθετήσει τη φορολογική διαφορά
Οι εισαγγελείς του Μιλάνου ζήτησαν την παραπομπή σε δίκη της ευρωπαϊκής μονάδας της Amazon και τεσσάρων από τους διευθυντές της για φοροδιαφυγή ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ενώ το 2022 η εταιρεία είχε συμφωνήσει να πληρώσει 527 εκατομμύρια ευρώ για να διευθετήσει τη φορολογική διαφορά με την Ιταλία.
Όπως αναφέρει το Reuters, οι εισαγγελείς του Μιλάνου ζήτησαν τη δίκη της ευρωπαϊκής μονάδας της Amazon και τεσσάρων από τους διευθυντές της για υποτιθέμενη φοροδιαφυγή ύψους 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Το αίτημα για δίκη είναι πρωτοφανές στην Ιταλία, καθώς η Amazon είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο να καταβάλει 527 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, στην Ιταλική Υπηρεσία Εσόδων για να διευθετήσει τη φορολογική διαφορά.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλες τις προηγούμενες υποθέσεις με άλλες διεθνείς εταιρείες, μόλις επετεύχθη συμφωνία και καταβλήθηκε το ποσό, οι εισαγγελείς έκλειναν τις σχετικές ποινικές έρευνες, είτε μέσω συμφωνιών είτε με την απόσυρση των υποθέσεων. Ωστόσο, αυτή τη φορά οι εισαγγελείς του Μιλάνου δεν συμφώνησαν με την προσέγγιση της φορολογικής αρχής και αποφάσισαν να συνεχίσουν την έρευνά τους, ζητώντας την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη.
Οι εισαγγελείς του Μιλάνου και η φορολογική αστυνομία είχαν ξεκινήσει έρευνες για τέσσερις διευθυντές και την εταιρεία Amazon EU Sarl με έδρα το Λουξεμβούργο, λόγω υποτιθέμενης φοροδιαφυγής σε διαδικτυακές πωλήσεις στην Ιταλία μεταξύ 2019 και 2021. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο αλγόριθμος και τα επιχειρησιακά μοντέλα της Amazon επέτρεψαν την πώληση στην Ιταλία προϊόντων από δεκάδες χιλιάδες μη ευρωπαϊκούς προμηθευτές, κυρίως Κινέζους, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους, επιτρέποντας την αποφυγή καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο, ένας μεσάζοντας που προσφέρει προϊόντα προς πώληση στην Ιταλία είναι συνυπεύθυνος για την μη καταβολή ΦΠΑ από τους μη ευρωπαϊκούς προμηθευτές που λειτουργούν μέσω της πλατφόρμας του. Αν οι κατηγορίες αποδειχθούν στο δικαστήριο, ενδέχεται να απειλήσουν το επιχειρηματικό μοντέλο της Amazon σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεδομένου ότι ο ΦΠΑ είναι ένας εναρμονισμένος φόρος στην ΕΕ.
Σημειώνεται ότι στις 24 Φεβρουαρίου, η ιταλική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων διέταξε μια τοπική μονάδα της Amazon να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα περισσότερων από 1.800 εργαζομένων σε αποθήκη βόρεια της Ρώμης.
Όπως αναφέρει το Reuters, οι εισαγγελείς του Μιλάνου ζήτησαν τη δίκη της ευρωπαϊκής μονάδας της Amazon και τεσσάρων από τους διευθυντές της για υποτιθέμενη φοροδιαφυγή ύψους 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Το αίτημα για δίκη είναι πρωτοφανές στην Ιταλία, καθώς η Amazon είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο να καταβάλει 527 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, στην Ιταλική Υπηρεσία Εσόδων για να διευθετήσει τη φορολογική διαφορά.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλες τις προηγούμενες υποθέσεις με άλλες διεθνείς εταιρείες, μόλις επετεύχθη συμφωνία και καταβλήθηκε το ποσό, οι εισαγγελείς έκλειναν τις σχετικές ποινικές έρευνες, είτε μέσω συμφωνιών είτε με την απόσυρση των υποθέσεων. Ωστόσο, αυτή τη φορά οι εισαγγελείς του Μιλάνου δεν συμφώνησαν με την προσέγγιση της φορολογικής αρχής και αποφάσισαν να συνεχίσουν την έρευνά τους, ζητώντας την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη.
Η θέση της εταιρείαςΗ Amazon δεν έχει προβεί σε άμεση δήλωση για το ζήτημα, ενώ η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία είχε δηλώσει μετά τη φορολογική συμφωνία του Δεκεμβρίου ότι θα «υπερασπιστεί σθεναρά τη θέση της όσον αφορά την πιθανή αβάσιμη ποινική υπόθεση». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι οι «απρόβλεπτες ρυθμιστικές καταστάσεις, οι δυσανάλογες ποινές και οι μακροχρόνιες νομικές διαδικασίες πλήττουν όλο και περισσότερο την ελκυστικότητα της Ιταλίας ως προορισμού επενδύσεων».
Οι εισαγγελείς του Μιλάνου και η φορολογική αστυνομία είχαν ξεκινήσει έρευνες για τέσσερις διευθυντές και την εταιρεία Amazon EU Sarl με έδρα το Λουξεμβούργο, λόγω υποτιθέμενης φοροδιαφυγής σε διαδικτυακές πωλήσεις στην Ιταλία μεταξύ 2019 και 2021. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο αλγόριθμος και τα επιχειρησιακά μοντέλα της Amazon επέτρεψαν την πώληση στην Ιταλία προϊόντων από δεκάδες χιλιάδες μη ευρωπαϊκούς προμηθευτές, κυρίως Κινέζους, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους, επιτρέποντας την αποφυγή καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο, ένας μεσάζοντας που προσφέρει προϊόντα προς πώληση στην Ιταλία είναι συνυπεύθυνος για την μη καταβολή ΦΠΑ από τους μη ευρωπαϊκούς προμηθευτές που λειτουργούν μέσω της πλατφόρμας του. Αν οι κατηγορίες αποδειχθούν στο δικαστήριο, ενδέχεται να απειλήσουν το επιχειρηματικό μοντέλο της Amazon σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεδομένου ότι ο ΦΠΑ είναι ένας εναρμονισμένος φόρος στην ΕΕ.
Έρευνα για παρόμοια περιστατικάΗ υπόθεση αυτή δεν είναι η μόνη που εμπλέκει την εταιρεία στην Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά παρόμοια περιστατικά για την περίοδο 2021-2024, ενώ οι εισαγγελείς του Μιλάνου διενεργούν δύο επιπλέον έρευνες: μία για υποτιθέμενη φοροδιαφυγή και τελωνειακή απάτη σε κινεζικές εισαγωγές και μία για το αν η Amazon είχε αδήλωτη μόνιμη εγκατάσταση στην Ιταλία μεταξύ 2019 και 2024, γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει ότι έπρεπε να καταβάλει περισσότερους φόρους στη χώρα.
Σημειώνεται ότι στις 24 Φεβρουαρίου, η ιταλική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων διέταξε μια τοπική μονάδα της Amazon να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα περισσότερων από 1.800 εργαζομένων σε αποθήκη βόρεια της Ρώμης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα