Κωνσταντινόπουλος: Ο Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια, η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας

«Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί»