Κωνσταντινόπουλος: Ο Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια, η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ΠΑΣΟΚ Διαγραφή Νίκος Ανδρουλάκης

Κωνσταντινόπουλος: Ο Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια, η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας

«Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί»

Κωνσταντινόπουλος: Ο Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια, η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας
38 ΣΧΟΛΙΑ
«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας» δήλωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να τον διαγράψει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ .

«Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής.

Αναλυτικά η δήλωση

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης