Παραδόθηκε η Ελένη Ζαρούλια στο ΑΤ Πεύκης για να οδηγηθεί στη φυλακή, δείτε βίντεο
Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών - Μαζί της και η Ουρανία Μιχαλολιάκου

Παραδόθηκε στο ΑΤ Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου μετά την τελεσίδικη απόφαση του εφετείου.

Η σύζυγος του Ν. Μιχαλολιάκου βγήκε με ΙΧ από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και συνοδευόμενη από την κόρη της, Ουρανία Μιχαλολιάκου μπήκε στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο. 

Η Ελένη Ζαρούλια  έχοντας καταδικασθεί σε κάθειρξη πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οδηγείται στις φυλακές καθώς το δικαστήριο αποφάσισε να μην μετατρέψει την ποινή της σε χρηματική, αφού όπως  επισήμανε χθες η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου,  κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται.

Δείτε βίντεο:


Σημειώνεται ότι στη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου είχε επιβληθεί κάθειρξη 6 ετών, ωστόσο της είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο.
