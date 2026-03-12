Απόφαση - σταθμός του Αρείου Πάγου για το ευρύτερο Δημόσιο: Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης, ούτε μισθολογικού υποβιβασμού

Αμετάκλητα δικαιώθηκαν οι συνταξιούχοι και παράλληλα εργαζόμενοι στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου» - Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας ή Κανονισμούς σχετικά με την αυτοδίκαιη καταγγελία της σύμβασης σε περίπτωση συνταξιοδότησης μισθωτού καταργήθηκαν με τα Μνημόνια