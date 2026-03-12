Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Μέλος του ISIS o δράστης της ένοπλης επίθεσης σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, είχε αποφυλακιστεί το 2024
Μέλος του ISIS o δράστης της ένοπλης επίθεσης σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, είχε αποφυλακιστεί το 2024
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ είχε καταδικαστεί το 2011 για δεσμούς με τη τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, νεκροί ο δράστης κι άλλο ένα άτομο
Δύο νεκροί, μεταξύ των οποίων κι ο δράστης, είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που έγινε νωρίτερα στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, από την οποία τραυματίστηκαν και δύο άτομα.
Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δράστης της επίθεσης ήταν ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ, 36 ετών, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς. Το 2016 ο Τζάλοχ είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Αποφυλακίστηκε όμως τον Δεκέμβριο του 2024.
Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εξήρε το θάρρος ορισμένων φοιτητών που παρενέβησαν και συνέβαλαν στην εξουδετέρωση του ενόπλου.
«Σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αδιαμφισβήτητα έσωσαν ζωές», τόνισε ο Πατέλ.
Το πανεπιστήμιο ακύρωσε τα μαθήματα και τις δραστηριότητες στον κύριο campus. «Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή μέσα και γύρω από το Constant Hall, όπου συνεχίζει να εργάζεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης», αναφέρει η ειδοποίηση του πανεπιστημίου.
Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Old Dominion έχει περίπου 24.000 φοιτητές, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.
Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δράστης της επίθεσης ήταν ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ, 36 ετών, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς. Το 2016 ο Τζάλοχ είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών για δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Αποφυλακίστηκε όμως τον Δεκέμβριο του 2024.
Nεκρός από πυρά της αστυνομίαςΟ δράστης άνοιξε πυρ στις 10:49 το πρωί (τοπική ώρα, 16:49 στην Ελλάδα) στο κτίριο Constant Hall του ODU, προτού αστυνομικοί τον πυροβολήσουν και πέσει νεκρός, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εξήρε το θάρρος ορισμένων φοιτητών που παρενέβησαν και συνέβαλαν στην εξουδετέρωση του ενόπλου.
«Σε συνδυασμό με την ταχεία αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αδιαμφισβήτητα έσωσαν ζωές», τόνισε ο Πατέλ.
Τρομοκρατική ενέργειαΤο FBI αντιμετωπίζει αυτήν την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια», συμπλήρωσε.
Το πανεπιστήμιο ακύρωσε τα μαθήματα και τις δραστηριότητες στον κύριο campus. «Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή μέσα και γύρω από το Constant Hall, όπου συνεχίζει να εργάζεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης», αναφέρει η ειδοποίηση του πανεπιστημίου.
Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Old Dominion έχει περίπου 24.000 φοιτητές, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα