Μέλος του ISIS o δράστης της ένοπλης επίθεσης σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, είχε αποφυλακιστεί το 2024

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μοχάμεντ Μπέιλορ Τζάλοχ είχε καταδικαστεί το 2011 για δεσμούς με τη τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, νεκροί ο δράστης κι άλλο ένα άτομο