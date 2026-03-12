Στην Άγκυρα ο Γκουτέρες: Έκκληση για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Συζήτησε με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στους πρόσφυγες