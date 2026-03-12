Η Άννα Πρέλεβιτς ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Νικήτα Νομικό
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια με μία ανάρτηση στο Instagram
Το πρώτο τους παιδί περιμένουν η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός. Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς μέσα από τα social media.
Συγκεκριμένα, η Άννα Πρέλεβιτς δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με την ίδια να απαθανατίζεται στην παραλία, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά. «Εγώ, εσύ, εμείς», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η σχέση της Άννας Πρέλεβιτς και του Νικήτα Νομικού μετρά πέντε χρόνια. Η κόρη του Μπάνε Πρέλεβιτς και ο αδερφός της Δούκισσας Νομικού γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων το 2021, ενώ από πολύ νωρίς πήραν την απόφαση να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς ακολούθησε η πρόταση γάμου, ενώ το μυστήριο τελέστηκε τον Μάιο του 2023 στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, παρουσία συγγενών και φίλων του ζευγαριού.
Αν και η Άννα Πρέλεβιτς αποφεύγει να μιλάει δημόσια για τον σύζυγό της, δημοσιεύει συχνά κοινά στιγμιότυπα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από διακοπές, αποδράσεις και άλλες στιγμές της καθημερινότητάς τους.
Δείτε μερικές φωτογραφίες του ζευγαριού στο Instagram
