Δεν έκανε κόντρες, πάτησε γκάζι γιατί τον πίεζε ένα αυτοκίνητο και νευρίασε, λέει η αδελφή του 27χρονου που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Ο 27χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ η διαδικασία της απολογίας του βρίσκεται σε εξέλιξη
«Ο αδελφός μου είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα. Σε καμία περίπτωση δεν έκανε κόντρες», δηλώνει η αδελφή του 27χρονου οδηγού, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 25χρονο το βράδυ της Τρίτης, στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.
Την ώρα που ο 27χρονος βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή και δίνει εξηγήσεις για το τραγικό δυστύχημα, η αδελφή του αναφέρει πως είναι συντετριμμένος και πως η οικογένεια θα αποδείξει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο συμβάν. Σύμφωνα με την εκδοχή του κατηγορούμενου και της οικογένειας, άλλος οδηγός κινήθηκε πιεστικά πίσω από τον 27χρονο με αποτέλεσμα εκείνος να πατήσει γκάζι και να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να εξελιχθεί η τραγωδία.
«Είμαστε όλοι εδώ, όλη η οικογένεια, για να στηρίξουμε τον αδελφό μας. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια που έχασε το παιδί της. Ο αδελφός μου είναι πολύ στεναχωρημένος, η ψυχολογία του είναι χάλια γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα. Σε καμία περίπτωση δεν έκανε κόντρες. Θα κάνω τα πάντα για να αποδειχθεί και να δημοσιοποιηθεί ότι δεν έκανε κόντρες, γιατί όντως δεν έκανε», δήλωσε η Λάουρα Μπαγκντασαριάν.
«Χάθηκε μια ζωή άθελα του αδελφού μου, ο οποίος είναι ένα ήρεμο παιδί και μόλις απολύθηκε από τον στρατό. Είναι πολύ δύσκολο, ο ίδιος δεν μιλάει πολύ, είναι ψυχολογικά ράκος. Σήμερα μάλιστα έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 27. Είναι τραγικό για το παιδί που έχασε τη ζωή του, έχω και εγώ παιδιά και το σκέφτομαι. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το κακό. Ήταν εκεί γιατί πήγαινε να πάρει τον φίλο του για καφέ», σημειώνει η ίδια.
Σχετικά με το άλλο αυτοκίνητο που εμφανίζεται στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το protothema.gr να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, κάτι το οποίο προκύπτει και από μαρτυρίες, γεγονός που οδηγεί τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι έκαναν κόντρες, η αδελφή του 27χρονου αναφέρει: «Ήταν ένα γκρι αυτοκίνητο, δεν ξέρουμε ακριβώς τι, το οποίο βρισκόταν πίσω του και τον πίεζε. Ο αδελφός μου νευρίασε, επειδή είναι και ανηφόρα, πήρε ταχύτητα και του έφυγε το αυτοκίνητο χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο, δε θυμάται τίποτα και έχασε τον έλεγχο. Φανταστείτε αυτός είπε ότι ερχόταν αντίθετα γιατί δε θυμάται τίποτα. Πήρε τηλέφωνο τη μητέρα μας και της είπε "μαμά χτύπησα, είναι δύο παιδιά και το ένα δεν κουνιέται"».
Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ η διαδικασία της απολογίας του βρίσκεται σε εξέλιξη.
