Αντιπαράθεση στη Βουλή - Παπασταύρου: Έχετε λάθος ενημέρωση, μην αδικείτε τον εαυτό σας - Σαμαράς: Η ανησυχία μου δεν είναι επιλογή, είναι πράξη συνείδησης
Δείτε βίντεο - «Δεν μπορούμε να μιλάμε για κατευνασμό όταν έχουμε Κίμωνα και Ψαρά και F16 στην Κύπρο είπε ο Παπασταύρου - «Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι» είπε ο Αντώνης Σαμαράς
Αντιπαράθεση με πολιτικούς, ιστορικούς και διπλωματικούς όρους για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αλλά και ευρύτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας στην σφοδρή κριτική που εξαπέλυσε νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός για την «κατευναστική» - όπως την χαρακτήρισε - εξωτερική πολιτική αλλά και για «δυνητική εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας» μέσω της σύμβασης Ελλάδας - Chevron νότια της Κρήτης, έκανε ιστορική αναφορά στην μεταξύ τους στενή συνεργασία για να προσθέσει στην συνέχεια ότι ο κ. Σαμαράς «έχει λάθος ενημέρωση».
«Κύριε πρόεδρε τον Αύγουστο του 2012 μου ζητήσατε να αναλάβω μια από τις πιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την χώρα και τον Νοέμβριο 2012 πετύχαμε εκταμίευση 44 δισ. ευρώ για την σταθεροποίηση της Ελλάδας στο ευρώ. Σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας αγωνιστήκαμε μαζί και κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Δυστυχώς στην προκειμένη περίπτωση (σ.σ. συμβάσεις υδρογονανθράκων) δεν έχετε σωστή ενημέρωση. Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Δεν εκχωρούνται έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Έχετε εργαστεί σε τέτοιες συμβάσεις. Είναι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων. Έχουν όμως σημασία για την πατρίδα μας».
Ο υπουργός επιμένοντας στη θέση ότι οι συμφωνίες ενισχύουν τα ελληνικά επιχειρήματα είπε «Ενώ δεν έχουμε οριοθετήσει, ενώ υπάρχει το παράνομο τουρκολιβυκό και η ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ έρχεται η εταιρεία και συμφωνεί μαζί μας. Στο Διεθνές Δίκαιο αυτό λαμβάνεται υπόψη. Ενδυναμώνει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει τις αντίθετες. Δεν είναι ακριβές αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς. Υπάρχει το τριεθνές σημείο που είναι Λιβύη και Αίγυπτος και δεν έχει οριοθετηθεί. Η διάταξη του άρθρου 30 είναι νομική πρόβλεψη για τους συμβαλλόμενους και προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας που έχει πλήρη και διακριτική ευχέρεια για το ζήτημα».
Παράλληλα, απαντώντας στην κριτική του κ. Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική είπε «Δεν μπορούμε να μιλάμε για κατευνασμό όταν έχουμε Κίμωνα και Ψαρά και F16 στην Κύπρο. Δεν πήγαν εκεί για να διανυκτερεύσουν μόνο ένα βράδυ. Μένουν εκεί. Αυτό δεν είναι κατευνασμός. Συγγνώμη. Οι συμφωνίες διπλασιάζουν τις περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης για πατρίδα μας. Πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες για εμπορεύσιμους πόρους».
Από την πλευρά του ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε την τοποθέτηση του απαντώντας σε έντονο ύφος στις αιχμές που άφησε το προηγούμενο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου για «επαγγελματίες ανησυχούντες».
«Σήμερα δεν σκοπεύω να εκφράσω τις ανησυχίες μου:
-Για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.
-Για την διαφθορά, που καταγγέλλεται πια και με τη βούλα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι απάντησε ο Σαμαράς στα περί «επαγγελματιών ανησυχούντων»
