Μπενίτεθ: «Οι ποδοσφαιριστές μου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια»
Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος φτάνοντας τα 8 ματς αήττητος στην Ευρώπη, δημιούργησε νέο ρεκόρ στην ιστορία των πράσινων, απένειμε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές του για τον θρίαμβο επί της Μπέτις
Ο Ράφα Μπενίτεθ έγραψε ιστορία στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς παρέμεινει αήττητος για 8ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό ματς, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 7 αγώνων και κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για να βελτιώσει τη δική του φανταστική επίδοση στις νοκ άουτ αναμετρήσεις όπου μετρά 33 προκρίσεις σε 39 προσπάθειες!
Ωστόσο ο ίδιος μιλώντας μετά το τέλος του πρώτου αγώνα με τη Μπέτις για τους 16 του Europa League στην κάμερα της Cosmote TV μοίρασε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του:
«Οι ποδοσφαιριστές μου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη σκληρή δουλειά που έκαναν απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.
Τα καταφέραμε πολύ καλά και είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς, για τους φιλάθλους, για τον σύλλογο, για την ευρωπαϊκή του ιστορία οπότε είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι που πετύχαμε τη νίκη με σκληρή δουλειά», είπε αρχικά ο Ισπανός και συνέχισε:
«Το πρώτο πλάνο που θέλαμε ήταν να κρατήσουμε περισσότερο τη μπάλα στα πόδια μας, να είμαστε εμείς αυτοί που θα πιέσουμε τον αντίπαλο κοντά στην δικιά του εστία, αυτό δεν ήταν εφικτό μιας και η αντίπαλη ομάδα βρέθηκε σε καλή ημέρα με τους ποδοσφαιριστές της πάρα πολύ καλούς στο τεχνικό κομμάτι, κατάφεραν και κυκλοφόρησαν πολύ καλά τη μπάλα οπότε έπρεπε να γυρίσουμε στο plan b, να έχουμε μια συμπαγή αμυντική λειτουργία και να ψάξουμε αντεπιθέσεις, έστω κι έτσι το δεύτερο πλάνο λειτούργησε.
Αυτό που έγινε σήμερα έχει τη δική του σημασία, το σημαντικότερο θα είναι το δεύτερο παιχνίδι, εκεί πέρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό»
