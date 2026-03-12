Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για συκοφαντική δυσφήμιση του Άδωνι Γεωργιάδη μέσω διαδικτύου
Σύμφωνα με πληροφορίες η μήνυση υποβλήθηκε μετά από βίντεο στο TikTok - «Κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο στην λάσπη και στην συκοφαντία» έγραψε ο υπουργός Υγείας

Δικογραφία σε βάρος ενός 34χρονου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μήνυση υποβλήθηκε μετά από βίντεο στο TikTok στο οποίο ο 34χρονος που ταυτοποιήθηκε κατηγορούσε τον υπουργό Υγείας ότι εξέδωσε ΚΥΑ για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

«Λυπούμαι πραγματικά που αναγκάζομαι να κάνω μηνύσεις και να προσφεύγω στην Δικαιοσύνη αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο στην λάσπη και στην συκοφαντία» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.




Η ανακοίνωση από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 34χρονου ημεδαπού για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ανήρτησε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος του πολιτικού προσώπου.

Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
