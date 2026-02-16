Κτηματολόγιο στη Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ προχωρά στην καταγραφή και καταχώριση εδαφών ως κρατικής γης

Για πρώτη φορά από το 1967, η κυβέρνηση του Ισραήλ δημιουργεί μηχανισμό για την επίσημη καταχώριση μεγάλων εκτάσεων γης υπό το κράτος - Διεθνείς αντιδράσεις, Αίγυπτος, Κατάρ και ΟΗΕ κάνουν λόγο για παράνομες προσαρτήσεις