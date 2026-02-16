Κτηματολόγιο στη Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ προχωρά στην καταγραφή και καταχώριση εδαφών ως κρατικής γης
Κτηματολόγιο στη Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ προχωρά στην καταγραφή και καταχώριση εδαφών ως κρατικής γης
Για πρώτη φορά από το 1967, η κυβέρνηση του Ισραήλ δημιουργεί μηχανισμό για την επίσημη καταχώριση μεγάλων εκτάσεων γης υπό το κράτος - Διεθνείς αντιδράσεις, Αίγυπτος, Κατάρ και ΟΗΕ κάνουν λόγο για παράνομες προσαρτήσεις
Στην προώθηση της καταγραφής και καταχώρισης εδαφών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ως κρατικής γης, προχωρά η κυβέρνηση του Ισραήλ, σε μια κίνηση που οι Παλαιστίνιοι κατήγγειλαν ως «de facto προσάρτηση».
Για πρώτη φορά από τότε που το Ισραήλ κατέλαβε την περιοχή το 1967, η κυβέρνηση δημιουργεί μηχανισμό για την επίσημη καταχώριση μεγάλων εκτάσεων γης υπό το κράτος.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ υπερασπίστηκε την απόφαση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «διοικητικό μέτρο» που θα «φέρει τάξη» στο καθεστώς καταγραφής γης. Ωστόσο, κυβερνητικοί υπουργοί κατέστησαν σαφές ότι στόχος είναι η ενίσχυση των εποικισμών και η παγίωση του ισραηλινού ελέγχου στην περιοχή.
Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι το κτηματολόγιο θα συνεχίσει «την επανάσταση εποικισμού και διακυβέρνησης σε όλα τα μέρη της γης μας», κάνοντας αναφορά στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, τη βιβλική ονομασία για τη Δυτική Όχθη. Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν ανέφερε ότι το Ισραήλ είναι «δεσμευμένο να ενισχύσει την κυριαρχία του σε όλα τα μέρη της γης μας, και η απόφαση αυτή εκφράζει αυτή τη δέσμευση».
Το νέο μέτρο της κυβέρνησης θα εφαρμοστεί στη λεγόμενη Περιοχή C της Δυτικής Όχθης, που αντιστοιχεί περίπου στο 60% της επικράτειας όπου ζουν, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Btselem, περίπου 180.000 έως 300.000 Παλαιστίνιοι, καθώς και τουλάχιστον 325.000 Ισραηλινοί έποικοι.
Η Παλαιστινιακή Προεδρία ανέφερε ότι η απόφαση παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και συνιστά «de facto προσάρτηση κατεχόμενου παλαιστινιακού εδάφους». Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του προέδρου προειδοποίησε ότι πρόκειται για «διακήρυξη σχεδίων προσάρτησης που αποσκοπούν στην παγίωση της κατοχής μέσω παράνομης εποικιστικής δραστηριότητας».
Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη από την Ιορδανία στον πόλεμο του 1967 και στη συνέχεια άρχισε να ιδρύει εβραϊκούς οικισμούς, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου από τα Ηνωμένα Έθνη και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας. Ο ΟΗΕ θεωρεί επίσης τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως κατεχόμενα εδάφη, τα οποία οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για τη δημιουργία μελλοντικού κράτους.
Η ισραηλινή οργάνωση παρακολούθησης των εποικισμών Peace Now χαρακτήρισε την κυβερνητική κίνηση «μαζική αρπαγή γης στη Δυτική Όχθη… πλήρως αντίθετη με τη βούληση του λαού και αντίθετη με τα συμφέροντα του Ισραήλ».
Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε το μέτρο παρά τη δηλωμένη αντίθεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.
«Προειδοποιούμε τον πρόεδρο Τραμπ – ο Νετανιάχου σας εξαπατά! Είπατε ότι δεν θα επιτρέπατε προσάρτηση, αλλά την υλοποιεί μπροστά στα μάτια σας», ανέφερε η Peace Now, προσθέτοντας ότι η απόφαση θα οδηγήσει στην αποστέρηση χιλιάδων Παλαιστινίων από τη γη τους.
«Η διαδικασία απαιτεί από τους ιδιοκτήτες γης να αποδείξουν την κυριότητά τους με τρόπους που είναι σχεδόν αδύνατο για τους περισσότερους Παλαιστινίους· αν αποτύχουν, η γη θα καταχωρίζεται αυτόματα ως κρατική», υποστήριξε η οργάνωση.
Διεθνείς αντιδράσεις
Το νέο αυτό μέτρο έρχεται μετά την απόφαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα να επεκτείνει την ισραηλινή διοίκηση και διακυβέρνηση στη Δυτική Όχθη. Η απόφαση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να τη χαρακτηρίζει κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει λόγο για «βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση».
Την κίνηση αυτή καταδίκασαν, επίσης και η Αίγυπτος με το Κατάρ. Συγκεκριμένα, το Κάιρο «καταδικάζει κατηγορηματικά» αυτές τις ανακοινώσεις που αποτελούν, σύμφωνα με την ίδια, «επικίνδυνη κλιμάκωση που έχει στόχο να ενισχύσει τον ισραηλινό έλεγχο» επί της Δυτικής Όχθης και παραβίαση διεθνών συμφωνιών, ανακοινώθηκε από την αιγυπτιακή κυβέρνηση μέσω του X.
Επίσης στο X, η διπλωματία του Κατάρ κατήγγειλε μέτρα που σημαίνουν, σύμφωνα με την ίδια, «επέκταση των σχεδίων (του Ισραήλ) να στερήσει τον παλαιστινιακό λαό από τα δικαιώματά του».
Για πρώτη φορά από τότε που το Ισραήλ κατέλαβε την περιοχή το 1967, η κυβέρνηση δημιουργεί μηχανισμό για την επίσημη καταχώριση μεγάλων εκτάσεων γης υπό το κράτος.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ υπερασπίστηκε την απόφαση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «διοικητικό μέτρο» που θα «φέρει τάξη» στο καθεστώς καταγραφής γης. Ωστόσο, κυβερνητικοί υπουργοί κατέστησαν σαφές ότι στόχος είναι η ενίσχυση των εποικισμών και η παγίωση του ισραηλινού ελέγχου στην περιοχή.
Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι το κτηματολόγιο θα συνεχίσει «την επανάσταση εποικισμού και διακυβέρνησης σε όλα τα μέρη της γης μας», κάνοντας αναφορά στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, τη βιβλική ονομασία για τη Δυτική Όχθη. Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν ανέφερε ότι το Ισραήλ είναι «δεσμευμένο να ενισχύσει την κυριαρχία του σε όλα τα μέρη της γης μας, και η απόφαση αυτή εκφράζει αυτή τη δέσμευση».
Το νέο μέτρο της κυβέρνησης θα εφαρμοστεί στη λεγόμενη Περιοχή C της Δυτικής Όχθης, που αντιστοιχεί περίπου στο 60% της επικράτειας όπου ζουν, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Btselem, περίπου 180.000 έως 300.000 Παλαιστίνιοι, καθώς και τουλάχιστον 325.000 Ισραηλινοί έποικοι.
In 2025, Israeli authorities demolished at least 1267 structures on the pretext of “illegal construction” throughout the West Bank. Israeli planning and building authorities exploit Israel’s control in Area C to prevent Palestinian development and drive communities off their… pic.twitter.com/0toYMeVBjK— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) January 28, 2026
Η Παλαιστινιακή Προεδρία ανέφερε ότι η απόφαση παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και συνιστά «de facto προσάρτηση κατεχόμενου παλαιστινιακού εδάφους». Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του προέδρου προειδοποίησε ότι πρόκειται για «διακήρυξη σχεδίων προσάρτησης που αποσκοπούν στην παγίωση της κατοχής μέσω παράνομης εποικιστικής δραστηριότητας».
Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη από την Ιορδανία στον πόλεμο του 1967 και στη συνέχεια άρχισε να ιδρύει εβραϊκούς οικισμούς, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου από τα Ηνωμένα Έθνη και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας. Ο ΟΗΕ θεωρεί επίσης τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως κατεχόμενα εδάφη, τα οποία οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για τη δημιουργία μελλοντικού κράτους.
Η ισραηλινή οργάνωση παρακολούθησης των εποικισμών Peace Now χαρακτήρισε την κυβερνητική κίνηση «μαζική αρπαγή γης στη Δυτική Όχθη… πλήρως αντίθετη με τη βούληση του λαού και αντίθετη με τα συμφέροντα του Ισραήλ».
Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε το μέτρο παρά τη δηλωμένη αντίθεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.
«Προειδοποιούμε τον πρόεδρο Τραμπ – ο Νετανιάχου σας εξαπατά! Είπατε ότι δεν θα επιτρέπατε προσάρτηση, αλλά την υλοποιεί μπροστά στα μάτια σας», ανέφερε η Peace Now, προσθέτοντας ότι η απόφαση θα οδηγήσει στην αποστέρηση χιλιάδων Παλαιστινίων από τη γη τους.
«Η διαδικασία απαιτεί από τους ιδιοκτήτες γης να αποδείξουν την κυριότητά τους με τρόπους που είναι σχεδόν αδύνατο για τους περισσότερους Παλαιστινίους· αν αποτύχουν, η γη θα καταχωρίζεται αυτόματα ως κρατική», υποστήριξε η οργάνωση.
Διεθνείς αντιδράσεις
Το νέο αυτό μέτρο έρχεται μετά την απόφαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα να επεκτείνει την ισραηλινή διοίκηση και διακυβέρνηση στη Δυτική Όχθη. Η απόφαση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να τη χαρακτηρίζει κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει λόγο για «βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση».
Την κίνηση αυτή καταδίκασαν, επίσης και η Αίγυπτος με το Κατάρ. Συγκεκριμένα, το Κάιρο «καταδικάζει κατηγορηματικά» αυτές τις ανακοινώσεις που αποτελούν, σύμφωνα με την ίδια, «επικίνδυνη κλιμάκωση που έχει στόχο να ενισχύσει τον ισραηλινό έλεγχο» επί της Δυτικής Όχθης και παραβίαση διεθνών συμφωνιών, ανακοινώθηκε από την αιγυπτιακή κυβέρνηση μέσω του X.
Επίσης στο X, η διπλωματία του Κατάρ κατήγγειλε μέτρα που σημαίνουν, σύμφωνα με την ίδια, «επέκταση των σχεδίων (του Ισραήλ) να στερήσει τον παλαιστινιακό λαό από τα δικαιώματά του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα