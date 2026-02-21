Τρεις νεκροί από αεροπορικό πλήγμα σε ταχύπλοο στον ανατολικό Ειρηνικό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ειρηνικός Ωκεανός ΗΠΑ Ναρκωτικά

Τρεις νεκροί από αεροπορικό πλήγμα σε ταχύπλοο στον ανατολικό Ειρηνικό, δείτε βίντεο

Η SOUTHCOM υποστηρίζει ότι το σκάφος συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών – Πάνω από 40 αντίστοιχες επιθέσεις από τον Σεπτέμβριο

Τρεις νεκροί από αεροπορικό πλήγμα σε ταχύπλοο στον ανατολικό Ειρηνικό, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την Παρασκευή αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου στον ανατολικό Ειρηνικό, το οποίο φέρεται να εμπλεκόταν σε διακίνηση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών επιβαινόντων, σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητηρίου των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Η ανακοίνωση της SOUTHCOM

Το United States Southern Command (SOUTHCOM) γνωστοποίησε ότι το ταχύπλοο «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και ότι «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν» κατά το πλήγμα.

Στην ανακοίνωση κοινοποιήθηκε και βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης στο συγκεκριμένο σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό.



Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα των νεκρών ή για τη χώρα προέλευσης του σκάφους.

Πάνω από 40 επιθέσεις σε εννέα μήνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η SOUTHCOM, από τον περασμένο Σεπτέμβριο οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 40 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

Ο απολογισμός των επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε τουλάχιστον 147 νεκρούς.

Κλείσιμο
Ωστόσο, η Ουάσινγκτον δεν έχει παρουσιάσει έως σήμερα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι όλα τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν πράγματι σε παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για το εύρος και το νομικό πλαίσιο των συγκεκριμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης