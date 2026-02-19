Τεράστιο πανό με τη μορφή του Τραμπ αναρτήθηκε στην πρόσοψη του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Τεράστιο πανό με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ αναρτήθηκε σήμερα έξω από το κτίριο του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την επιρροή του Λευκού Οίκου σε έναν θεσμό που στο παρελθόν είχε ασκήσει ποινικές διώξεις εις βάρος του.
Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CNN, το πανό, στο οποίο απεικονίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποχρώσεις του μπλε, τοποθετήθηκε στο ιστορικό κτίριο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενός οργανισμού που παραδοσιακά επιδιώκει να διατηρεί αυστηρή απόσταση από την πολιτική εξουσία.
Κατηγορίες ότι στοχοποιεί πρόσωπα
Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία πέρυσι, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δεχθεί επανειλημμένες κατηγορίες ότι στοχοποιεί πρόσωπα που θεωρούνται πολιτικοί του αντίπαλοι. Μεταξύ των υποθέσεων που αναφέρονται περιλαμβάνονται η δίωξη του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, καθώς και έρευνες σε βάρος του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, και ορισμένων Δημοκρατικών βουλευτών που είχαν δημοσιεύσει βίντεο καλώντας στρατιωτικούς να μην υπακούουν σε παράνομες εντολές.
Trump uses his forbidding authoritarian mugshot on a banner hanging on the exterior wall of the DOJ.
Αντίστοιχα πανό με το πρόσωπο του Τραμπ έχουν αναρτηθεί και σε άλλα ομοσπονδιακά υπουργεία, όπως στο υπουργείο Εργασίας και στο υπουργείο Γεωργίας, συνοδευόμενα από συνθήματα όπως «Πρώτα οι Αμερικανοί εργαζόμενοι» και «Ανάπτυξη για την Αμερική».
«Make America Safe Again»
Το νέο πανό στο υπουργείο Δικαιοσύνης φέρει το σύνθημα «Make America Safe Again», το οποίο αποτελεί κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ κατά του βίαιου εγκλήματος.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες περί πολιτικών κινήτρων, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να διορθώσει πορεία μετά την — όπως την χαρακτηρίζει — «εργαλειοποίηση» της Δικαιοσύνης από την προηγούμενη κυβέρνηση.
A large banner of Donald Trump was hung outside of the Justice Department headquarters in Washington, DC, emphasizing the White House’s control over the nation’s top law enforcement branch that once pursued criminal prosecutions against the president. https://t.co/MDYgsdjwcJpic.twitter.com/dhr8VmoneF
Δύο ομοσπονδιακές ποινικές υποθέσεις σε βάρος του Τραμπ
Κεντρικό παράδειγμα που επικαλούνται είναι οι δύο ομοσπονδιακές ποινικές υποθέσεις που είχε ασκήσει σε βάρος του Τραμπ ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ: Η υπόθεση για τη διατήρηση απόρρητων εγγράφων στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο και η υπόθεση για τον φερόμενο ρόλο του στην υποκίνηση της επίθεσης στο Καπιτώλιο το 2021. Η υπόθεση των απόρρητων εγγράφων απορρίφθηκε από δικαστή, ενώ η υπόθεση για παρέμβαση στις εκλογές εγκαταλείφθηκε μετά τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου 2020.
Το CNN ανέφερε ότι επικοινώνησε με το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητώντας σχόλιο σχετικά με την ανάρτηση του πανό.
