Κρεμλίνο: Η τοποθεσία των επόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία θα κριθεί μετά την αξιολόγηση των συνομιλιών στη Γενεύη
Την Τετάρτη, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη ήταν «δύσκολες αλλά σημαντικές»
Η Μόσχα θα αποφασίσει για τον τόπο διεξαγωγής του επόμενου γύρου διαβουλεύσεων σχετικά με την Ουκρανία μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το τι θα καθορίσει την επιλογή της τοποθεσίας, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι αυτή θα εξαρτηθεί «από την ανάλυση των αποτελεσμάτων εκείνων των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη».
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (18/2) ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη ήταν «δύσκολες αλλά σημαντικές» προσθέτοντας ότι περισσότερες συνομιλίες θα διεξαχθούν σύντομα.
