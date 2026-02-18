Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Δύσκολες αλλά σημαντικές οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, λέει ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι
Ο Ζελένσκι επισήμανε πως θα υπάρξει αμερικανική συμμετοχή στο θέμα παρακολούθησης της εκεχειρίας στην Ουκρανία, όταν αυτή συμφωνηθεί - Για πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Ουκρανών
Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη ήταν «δύσκολες αλλά σημαντικές», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι περισσότερες συνομιλίες θα διεξαχθούν σύντομα.
«Ο τελευταίος γύρος των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ολοκληρώθηκε. Οι συζητήσεις ήσαν δύσκολες αλλά σημαντικές» δήλωσε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναρτώντας μια φωτογραφία των Ουκρανών διαπραγματευτών. «Μαζί με την ομάδα μας, ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον».
Για πρόοδο σε στρατιωτικά ζητήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της εκεχειρίας, έκανε λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ενημέρωση που είχε για την τριμερή που ολοκληρώθηκε στη Γενεύη. Ωστόσο στα πολιτικά θέματα – όπως τα εδάφη και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια – οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν διαφορετικές.
Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ukrinform, ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε δημοσιογράφους για τα αποτελέσματα των επαφών, επισημαίνοντας ότι στο στρατιωτικό σκέλος υπήρξε ουσιαστική πρόοδος.
«Από την ενημέρωση που μόλις είχα, κατ’ αρχήν, οι στρατιωτικοί κατανοούν πώς μπορεί να παρακολουθείται η εκεχειρία και ο τερματισμός του πολέμου, εφόσον υπάρξει η απαραίτητη πολιτική βούληση. Εκεί συμφώνησαν σχεδόν σε όλα. Η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε με τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα εποικοδομητικό σήμα», δήλωσε ο Ζελένσκι.
Αναφερόμενος στο πολιτικό σκέλος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας διευκρίνισε ότι σε όλα τα ευαίσθητα ζητήματα – και ειδικότερα στα εδαφικά θέματα και στη χρήση του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια – εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των πλευρών.
«Δηλαδή, άκουσα πρόοδο στη στρατιωτική κατεύθυνση, υπήρξε διάλογος στην πολιτική κατεύθυνση, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε, συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε. Δεν άκουσα όμως τέτοια πρόοδο εκεί όπως στο στρατιωτικό σκέλος», σημείωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους.
Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να καθυστερήσει τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών, έπειτα από μια «δύσκολη» ημέρα συζητήσεων στη Γενεύη χθες, Τρίτη.
«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν όντως δύσκολες και μπορούμε να δηλώσουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο", έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.
Για πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Ουκρανών
Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων με τη μεσολάβηση Αμερικανών ήταν ουσιαστικές και σημειώθηκε πρόοδος, εκτίμησε σήμερα ο Ρουστέμ Ουμέροφ επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.
«Αυτό το πολύπλοκο έργο απαιτεί τη συμφωνία όλων των μερών και επαρκή χρόνο. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν μπορούν να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων στο τέλος της δεύτερης ημέρας των τριμερών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Οι διαπραγματεύσεις ήταν εντατικές και ουσιαστικές», πρόσθεσε ο Ουμέροφ.
Τόσο Μόσχα όσο και Κίεβο χαρακτήρισαν τις διαπραγματεύσεις «δύσκολες».
Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο βήμα θα είναι «η επίτευξη της απαραίτητης συναίνεσης» για την υποβολή ενός εγγράφου προς εξέταση από τους προέδρους. «Αρκετά σημεία έχουν διευκρινιστεί, ενώ άλλα απαιτούν περαιτέρω συντονισμό», σημείωσε.
«Το καθήκον μας είναι να προετοιμάσουμε ένα πρακτικό, και όχι μόνο τυπικό, πλαίσιο», πρόσθεσε ο Ουμέροφ, τονίζοντας ότι για το Κίεβο, «ο απώτερος στόχος παραμένει αμετάβλητος: μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια».
