Ανατριχιαστικό έγκλημα στις ΗΠΑ: 21χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του, τη διαμέλισε και έστελνε μηνύματα στους γονείς της για να πιστεύουν ότι είναι ζωντανή

Στη σύλληψη του 21χρονου Τζόσουα Χάιτ για την δολοφονία της 25χρονης Ισαντόρα Γουένγκελ, με την οποία είχε σχέση για τέσσερις μήνες, προχώρησαν οι αρχές της Βόρειας Ντακότα στις ΗΠΑ Όπως ανακοινώθηκε, μάλιστα, μετά τη δολοφονία της 25χρονης στις αρχές Ιανουαρίου, ο δράστης διαμέλισε τη σορό της και την πέταξε στα σκουπίδια ενώ παράλληλα έστελνε μηνύματα από το τηλέφωνό της στους γονείς της για να τους παραπλανήσει ότι είναι ζωντανή.Η τελευταία φορά που η Γουένγκελ εθεάθη ζωντανή ήταν στις 3 Ιανουαρίου ενώ έφευγε από ένα πολυκατάστημα κοντά στο σπίτι της στη Βόρεια Ντακότα.Ο 21χρονος, ο οποίος από τους αστυνομικούς που τον ανέκριναν χαρακτηρίζεται ως «απαθής», προσήχθη για πρώτη φορά στις 7 Ιανουαρίου, την ημέρα που η οικογένεια της 25χρονρης ανέφερε την εξαφάνισή της, και παραδέχτηκε ότι είχαν τσακωθεί και χωρίσει.Τότε είχε ισχυριστεί ότι η 25χρονη πιθανότατα αυτοκτόνησε και «έκανε αναζητήσεις στο τηλέφωνο της Ισαντόρα για να... πείσει τους αστυνομικούς και την οικογένειά της ότι επρόκειτο για αυτοκτονία», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας.Αυτό που προκάλεσε, όμως, περισσότερες υποψίες ήταν ότι ο 21χρονος είχε ψάξει στο Google - αφού είδε για τελευταία φορά την 25χρονη - για «αποκομιδή σκουπιδιών κοντά μου», «πώς να εγγραφώ για ένα νόμιμο ψευδώνυμο» και για ένα πριόνι.Στη συνέχεια οι αστυνομικοί βρήκαν στοιχεία σε έναν κάδο απορριμμάτων έξω από το διαμέρισμά του — συμπεριλαμβανομένων πλαστικών φύλλων με λεκέδες αίματος, πετσέτες με σβώλους μαλλιών στεγνωμένων με αίμα — και μια λεπίδα πριονιού 12 ιντσών με υλικό κολλημένο στα δόντια της, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι στα ευρήματα ήταν και «θραύσματα ανθρώπινων οστών, σκελετικών μυών» και ιστών που ταιριάζουν με το DNA της 25χρονης.Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι ο 21χρονος είχε αγοράσει το πρωί της 4ης Ιανουαρίου - μια ημέρα μετά την τελευταία φορά που εθεάθη το θύμα του - ένα πριόνι, διαφανή πλαστικά φύλλα, πολύ μεγάλες σακούλες σκουπιδιών και μαύρη κολλητική ταινία.

Η αστυνομία κατηγόρησε τον 21χρονο για φόνο και εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει το πτώμα της 25χρονη το οποίο πιστεύεται ότι μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις δύο γιγαντιαίες τσάντες που είχε παραγγείλει ο συλληφθείς.