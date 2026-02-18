Ρωσία και Ουκρανία «κοντά σε έγγραφο» για την παρακολούθηση της εκεχειρίας, λέει ο Ζελένσκι

Με ελάχιστη πρόοδο προχωρούν οι συνομιλίες με τη Ρωσία στη Γενεύη, ανέφερε την Τετάρτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
που αποκάλυψε πάντως ότι η χώρα του και η Ρωσία
«είναι κοντά» στην υπογραφή εγγράφου που θα περιγράφει την τήρηση της εκεχειρίας.
Ανέφερε ακόμη σε μήνυμά του ότι οι ΗΠΑ θα ηγηθούν της παρακολούθησης ενώ θα υπάρχει και εμπλοκή της Ευρώπης
.
Εμφανίστηκε πάντως επικριτικός για την έκβαση των διήμερων διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, λέγοντας πως οι συνομιλίες στη Γενεύη δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες που υπήρχαν.
«Η Ουκρανία
ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε να πούμε ότι η έκβαση είναι επαρκής», δήλωσε ο Ζελένσκι στο τακτικό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Νωρίτερα, είχε κατηγορήσει τους Ρώσους ότι επιδόθηκαν σε κωλυσιεργία στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.
«Στρατιωτικοί αξιωματούχοι συζήτησαν ορισμένα θέματα σοβαρά και ουσιαστικά. Ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα, θέματα που αφορούν πιθανούς συμβιβασμούς
και η ανάγκη συνάντησης σε επίπεδο αρχηγών κρατών δεν έχουν ακόμη συζητηθεί επαρκώς», τόνισε.
Νωρίτερα την Τετάρτη, έλεγε σε δημοσιογράφους ότι οι δύο πλευρές «καταρχήν έχουν συμφωνήσει σχεδόν σε όλα. Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει σίγουρα την αμερικανική πλευρά».
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε απαιτήσει να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενεύη η προετοιμασία μιας συνάντησης μεταξύ του ίδιου και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν
. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου έχει εμφανιστεί πρόθυμος για μια τέτοια συνάντηση, αλλά μόνο στη Μόσχα, κάτι που απορρίπτει ο Ζελένσκι.