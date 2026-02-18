Απαράδεκτο το πετρελαϊκό εμπάργκο στην Κούβα από τις ΗΠΑ, λέει ο Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Κούβα Πετρέλαιο Εμπάργκο

Απαράδεκτο το πετρελαϊκό εμπάργκο στην Κούβα από τις ΗΠΑ, λέει ο Πούτιν

Ο εφοδιασμός με πετρέλαιο του μεγαλύτερου νησιού της Καραϊβικής, με πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμυρίων, έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους δύο μήνες

3 ΣΧΟΛΙΑ
«Απαράδεκτο» χαρακτήρισε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το πετρελαϊκό εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα, κατά τη συνάντησή του με τον κουβανό υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες στο Κρεμλίνο.

Κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Μόσχα σκοπεύει να στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα, στο εγγύς μέλλον, «ως ανθρωπιστική βοήθεια» στη νησιωτική χώρα που ασφυκτιά εξαιτίας των αμερικανικών πιέσεων.

«Πρόκειται για μια ειδική περίοδο, με νέες κυρώσεις. Γνωρίζετε πώς νιώθουμε για όλο αυτό», είπε ο Πούτιν στον Ροντρίγκες, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Το θεωρούμε απαράδεκτο», τόνισε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ ενημέρωσε τον κουβανό ομόλογό του πως η Μόσχα είχε καλέσει την Ουάσινγκτον να μην επιβάλει πλήρη ναυτικό αποκλεισμό της Κούβας, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να υπάρξει διάλογος.

Ο εφοδιασμός με πετρέλαιο του μεγαλύτερου νησιού της Καραϊβικής, με πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμυρίων, έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους δύο μήνες. Υπό την πίεση των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα διέκοψε στα μέσα Δεκεμβρίου τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα στα μέσα Δεκεμβρίου. Έτσι το νησιωτικό κράτος στερήθηκε τις παραδόσεις αργού από τον επί δεκαετίες βασικό προμηθευτή του. Σαν να μην έφθανε αυτό, η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή τελωνειακών δασμών σε βάρος χωρών που στέλνουν προμήθειες στο νησί.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει επανειλημμένως την άρση του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα, ενώ το Μεξικό και η Βενεζουέλα έχουν τονίσει πως η διακοπή του ανεφοδιασμού της νησιωτικής χώρας με πετρέλαιο θα έχει σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.
3 ΣΧΟΛΙΑ

